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Самолет Самара – Баку вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем

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Фото: ТАСС/Ладислав Карпов
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Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Самары в Баку, после взлета вернулся в самарский аэропорт из-за неисправности в работе одного из двигателей. По данному проводится проверка, сообщили 2 февраля в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, самолет вылетел из международного аэропорта Курумоч в четверг в 12:40 мск. Однако после взлета командир воздушного судна Boeing-737 принял решение вернуться в связи с неполадкой в работе генератора одного из двигателей. Посадка прошла благополучно.

Уточняется, что на рейс были зарегистрированы 67 пассажиров.

«Куйбышевская транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе.

Ранее, 6 января, стало известно, что самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Новосибирска в Таиланд, вернулся в аэропорт вылета из-за повреждения лобового стекла. Красноярской транспортной прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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