Почти как в «Марвел»: чего ждать от перезапуска Лары Крофт

В конце января стало известно, что актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж работает над сюжетом для сериала по мотивам игры про расхитительницу гробниц (анг. Tomb Raider). В то же время Amazon, выкупивший права на экранизацию, займется созданием нескольких проектов про искательницу приключений. В их числе — новая игра, мультсериал и полнометражный фильм. Это объединит похождения Лары Крофт в единую вселенную и станет вторым по стоимости замыслом студии после «Властелина колец». Подробности — в материале «Известий».

Новая Лара

Летом 2022 года стало известно, что компания MGM продает права на экранизацию серии видеоигр Tomb Raider. Киностудия должна была начать работу над своим вторым фильмом по вселенной игры до мая, но не смогла выполнить условия контракта. В результате аукциона права на интеллектуальную собственность перешли к Amazon. Дороже Лары Крофт компании стоил только «Властелин колец» — как утверждают СМИ, лицензия на культовое произведение обошлась в $250 млн, а на дебютный сезон были потрачены рекордные $715 млн.

Планы на новое приобретение у Amazon действительно масштабные: в декабре Amazon Games объявила, что издаст еще одну игру про бесстрашную женщину-археолога, а позже был анонсирован полнометражный фильм, созданием которого займется DJ2 Entertainment. Студия известна многими киноадаптациями видеоигр, в том числе она продюсировала «Соника в кино», а сейчас работает над сериалами по Disco Elysium и Life is Strange. Параллельно компания готовит мультсериал по «Расхитительнице гробниц» для Netflix. Таким образом, Лара Крофт какое-то время будет существовать сразу на двух конкурирующих платформах.

Почти как в «Марвел» Скриншот из игры «Tomb Raider» 2013 год Фото: Crystal Dynamics

Также в конце января The Hollywood Reporter сообщили о создании сериала, который расширит киновселенную. В качестве сценаристки проекта выступит Фиби Уоллер-Бридж , которая известна своим успехом в комедийном жанре, поэтому на расхитительницу гробниц, возможно, удастся взглянуть с новой стороны. Кстати, сама актриса является большой поклонницей Лары Крофт, однако вряд ли будет принимать участие в съемках.

Зрителей ждет полная перезагрузка серии. Crystal Dynamics, разрабатывающие игру, также заявили, что следующее приключение авантюристки объединит временные рамки оригинальных игр Tomb Raider от Core Design и их собственную версию. Таким образом, Amazon создаст франшизу , которая со временем обрастет всевозможными ремейками и спин-оффами. События всех планируемых игр и адаптаций будут происходить в одной вселенной и связаны друг с другом.

По следам авантюристки

О ныне культовом персонаже мир узнал в 1998 году — когда была выпущена первая Tomb Raider. Тогда разработчики придерживались образа легкого профессионального искателя приключений, а геймплей был в большей мере сосредоточен на исследовании местности и крутых трюках, нежели на повествовании. Следующие трилогии, включая Tomb Raider: Underworld и Tomb Raider: Guardian of Light, также были основаны на боях, не особо вдаваясь в развитие персонажа.

Почти как в «Марвел» Скриншот из игры Tomb Raider, 1998 год Фото: Core Design

Лара Крофт изменилась в 2013 году, когда Crystal Dynamics сделали сюжет более мрачным, а сама героиня стала больше похожа на реального человека. Если изначально девушка явилась перед игроками хладнокровной и бесстрашной особой, то начиная с перезапуска она предстает более ранимой и не способной смириться с личной потерей. В этом плане Tomb Raider часто сравнивают с Uncharted, последняя часть которой стала невероятно популярной из-за схожего характера Натана Дрейка. Существует несколько сценариев прошлого Лары: в первом она является дочерью богатого лорда, в других она молодая и неопытная выпускница колледжа, которая терпит кораблекрушение у берегов Японии.

Некоторые игры серии столкнулись с критикой за излишнюю жестокость и отсутствие возможности избежать убийства других персонажей , поэтому со временем появились элементы стелс-прохождения. Недовольство среди фанатов вызывает и чрезмерная сексуализация персонажа — разработчики не раз делали акцент на внешних данных девушки. Несмотря на это, Лара Крофт оказала сильное влияние на массовую культуру , появляясь в рекламных роликах различной продукции, клипах известных музыкальных групп и книгах, в том числе и Книге рекордов Гиннесса как «самая успешная человеческая героиня видеоигры». Журнал Forbes несколько раз помещал леди Крофт в свои списки богатейших вымышленных персонажей.

Забытое старое

Несмотря на то что история вселенной Tomb Raider начнется с чистого листа, многие поклонники обеспокоены тем, какой получится новая версия франшизы. Некоторые из предыдущих экранизаций и игр серии учитывали травматическое семейное прошлое героини и имели довольно мрачное повествование, однако теперь Ларе Крофт предстоит поддерживать баланс между глубиной персонажа и комедийной составляющей сериала.

Почти как в «Марвел» Кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», 2001 год Фото: Paramount Pictures

Помимо этого, беспокойство вызывает и неудачный опыт Amazon в адаптации предшествующих проектов. Тот же «Властелин колец», несмотря на хорошие отзывы критиков, сначала получил настолько низкие оценки среди пользователей сервиса, что на какое-то время пришлось запретить оставлять и читать отзывы и ставить дизлайки. При этом к визуальной составляющей вопросов не возникло — зрители были недовольны поверхностностью сюжета и плохо прописанными персонажами. Так, на момент создания материала на популярном ресурсе Rotten Tomatoes зрительский рейтинг «Колец власти» составил всего 38%.

При этом вышедший немного позже The Last of Us от HBO, основанный на одноименной игре, побил все рекорды и занял второе место в истории по объему аудитории после «Дома Дракона», собрав 4,7 млн зрителей. Критики отметили, что сериалу удалось снять многолетнее проклятие киноадаптаций культовых компьютерных игр — в Голливуде подобные проекты получали в основном низкие сборы и негативные отзывы. Возможно, это скажется и на успехе предстоящих фильмов про расхитительницу гробниц.