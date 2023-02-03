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Врач рассказал об опасных последствиях нарушения осанки

Врач Лычагин: сколиоз может стать причиной нарушения работы внутренних органов и систем
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Сколиоз вызывает асимметрию тела и при отсутствии лечения может стать причиной нарушения работы внутренних органов и систем. Об опасности заболевания, а также его причинах рассказал «Известиям» врач травматолог-ортопед, врач-артролог «СМ-Клиника» Андрей Лычагин в пятницу, 3 февраля.

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Он пояснил, что сколиоз — это искривление позвоночника вправо или влево относительно своей оси, сопровождающиеся скручиванием вокруг этой оси. Заболевание широко распространено и поражает в основном детей и подростков — примерно у 80% школьников диагностируют врожденный или приобретенный сколиоз.

«Заболевание вызывает асимметрию тела и при отсутствии лечения может стать причиной нарушения работы внутренних органов и систем. В зависимости от прогресса заболевания болезнь подразделяется на четыре стадии, где первая является легкой, а четвертая — наиболее тяжелой. Диагностика базируется на клиническом осмотре у специалиста и обязательной рентгенографии позвоночника», — уточнил Лычагин.

По типу возникновения разделяют врожденный и приобретенный сколиоз. К врожденному типу относятся неправильная закладка и последующее формирование опорно-двигательного аппарата во внутриутробном периоде. Причинами могут послужить генетические заболевания и болезни, возникающие у матери в период беременности, осложнения во время родов.

«Чаще заболевание возникает из-за внешних факторов (влияния факторов внешней среды). Такими факторами выступают низкая физическая активность, сидячая работа, длительная работа в неправильной позе, травмы, приводящие к укорочению нижних конечностей, травмы таза и нижних конечностей, хронические заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз позвоночника артроз суставов, остеомиелит, рахит)», — перечислил специалист.

Кроме того, к причинам возникновения сколиоза также относятся заболевания внутренних органов, протекающие хронически.

Как подчеркнул врач, такая деформация позвоночника неизбежно влечет изменение формы грудной клетки, формы и положения костей таза и черепа, а следовательно, приводит к нарушению правильного взаиморасположения органов и систем. Чаще всего встречается изменение анатомии и функции органов грудной клетки, что ведет к недостаточности функции легких и сердца. Также возможно изменение положения и функций органов брюшной полости (опущение почек в полость малого таза, нарушение функции кишечника).

По словам эксперта, для лечения и профилактики сколиоза применяют консервативные, медикаментозные и оперативные методы лечения. Консервативное лечение применяется чаще, и оно направлено на коррекцию и стабилизацию искривленного позвоночника, создание оптимальных условий для роста и развития ребенка, предотвращение развития вторичной патологии внутренних органов и профилактику дегенеративных изменений позвоночного столба. К консервативным методам относятся лечебная физкультура, массаж, физиотерапия, мануальная терапия, остеопатические методы.

Медикаментозная терапия при сильной боли включает в себя терапию противовоспалительными препаратами. Применяются также витамины группы В, миорелаксанты и хондропротекторы. В случае продолжающегося прогрессирования сколиоза и отсутствия эффекта от проводимого консервативного лечения показано проведение оперативной коррекции сколиоза.

«Значимая роль отводится профилактике сколиоза, которая сводится к профилактическим осмотрам детей и взрослых, пропаганде здорового образа жизни, периодическим занятиям лечебной физкультурой, правильной организации рабочего места», — добавил врач.

Накануне аллерголог-иммунолог Екатерина Лагутина рассказала «Известиям» о ювенильном ревматоидном артрите — коварном заболевании, которое может возникнуть у любого ребенка до 16 лет. Врач предупредила, что этот недуг грозит такими осложнениями, как поражение глаз и амилоидоз внутренних органов.

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