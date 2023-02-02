Врач назвала симптомы ревматоидного артрита у детей

Ежегодно 2 февраля отмечается День осведомленности о ювенильном ревматоидном артрите. Это коварное заболевание, которое может возникнуть у любого ребенка до 16 лет и грозит такими осложнениями, как поражение глаз и амилоидоз внутренних органов. Об этом рассказала «Известиям» аллерголог-иммунолог отделения клинической иммунологии и ревматологии РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Екатерина Лагутина.

Она уточнила, что ревматоидный артрит — хроническое аутовоспалительное заболевание суставов длительностью более шести недель, которое развивается у детей в возрасте не старше 16 лет. Согласно новой номенклатуре, болезнь имеет название «ювенильный идиопатический артрит» (ЮИА).

«Это заболевание представлено двумя основными формами. Первая — суставная, когда поражаются суставы или, реже, глаза. Вторая — системная, когда в результате активного аутовоспалительного процесса поражаются суставы, кроветворение, внутренние органы, кожа, часто отмечается стойкое повышение температуры тела до 38–40 градусов», — сообщила врач.

По словам Лагутиной, на данный момент неизвестно, что является причиной развития ЮИА. Заболевание может возникнуть после перенесенной вирусной инфекции, длительного пребывания в неблагоприятных условиях (переохлаждение, инсоляция), травмы, сильного стресса.

При такой форме артрита нередко отмечается поражение глаз, так называемый увеит. При системных формах самым грозным осложнением, если отсутствует правильное лечение в течение длительного времени, является развитие амилоидоза внутренних органов, в первую очередь почек.

Врач также описала процесс, возникающий в организме при наличии заболевания. Так, при ЮИА происходит нарушение иммунного ответа на уровне суставных оболочек или организма в целом. В норме в ответ на появление в организме «чужака», антигена возникает сложное взаимодействие клеток врожденного и адаптивного иммунитета. Таким образом антиген уничтожается.

«При этом следует помнить, что иммунный ответ должен хорошо регулироваться и уметь вовремя остановиться, иначе он начнет повреждать собственные ткани. При ЮИА иммунные клетки бесконтрольно активируются, производят факторы, вызывающие повреждение тканей собственного организма. Оно, в свою очередь,вызывает высвобождение продуктов распада, которые воспринимаются иммунной системой как «неправильные», из-за этого воспаление поддерживается и страдают здоровые ткани», — объяснила специалист.

Врач отметила, что в настоящее время существует много препаратов, которые используют в лечении ЮИА. При этом специфической профилактики болезни не разработано, так как до конца не установлен главный «виновник», запускающий патологический процесс.

«Чтобы минимизировать риск развития аутоиммунных и аутовоспалительных заболеваний, целесообразно создать благоприятный психологический климат, режим дня ребенка, включающий обязательные прогулки, закаливание, занятия физической культурой, ограничение использования гаджетов, избегать травматизации, проводить профилактику инфекционных заболеваний», — резюмировала Лагутина.

24 января врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что грипп и ОРВИ у детей в возрасте 3–6 лет может протекать с более высокой температурой и рвотой. Кроме того, у них зачастую быстрее развиваются бронхит и пневмония.