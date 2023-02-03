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Нутрициолог назвала способы избавиться от привычки переедать

Нутрициолог Свиридова: прогулки и горячая ванна могут помочь избавиться от эмоционального переедания
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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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Привычка заедать любую стрессовую ситуацию или использовать еду как средство избавления от скуки может негативно сказаться на здоровье. Нутрициолог сервиса доставки здоровой еды Grow Food Елена Свиридова 3 февраля рассказала «Известиям», что такое компульсивное переедание и как отличить настоящий голод от эмоциональной зависимости.

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«Если вы пытаетесь справиться со стрессом, усталостью и негативными эмоциями с помощью еды, это значит, что вы склонны к эмоциональному перееданию. Когда вам скучно, грустно или тревожно, у вас внезапно появляется желание чем-то перекусить. В этом случае еда становится помощником в стрессовых ситуациях, источником удовольствия и способом избавления от любого негатива», — объяснила специалист.

По ее словам, такое переедание называется психологическим, потому что его сложно контролировать и от него тяжело избавиться. Эта привычка носит психогенный характер, то есть человек не может просто так перестать есть посредством силы воли.

Кроме того, психологическое переедание часто вызывает чувство вины: после очередного приступа человек ненавидит себя за то, что снова сорвался.

Свиридова объяснила, как отличить реальный голод от эмоционального. Так, если желание поесть возникает внезапно и без причины, это значит, что оно связано с эмоциями. На физиологический голод указывают урчание в желудке, неприятные ощущения, чувство пустоты, слабость, тогда как эмоциональный связан с мыслями — человек сначала думает о еде, не понимая, хочет ли он есть на самом деле.

«Чтобы понять, действительно ли вы голодны или идете на поводу эмоций, проведите эксперимент. Когда вам захочется что-то перекусить, спросите себя: вы бы избавились от чувства голода с помощью фруктов, орехов, салата, каши или любой другой полезной еды? Если нет, то вы просто испытываете негативные эмоции, с которыми не можете справиться», — рекомендовала нутрициолог.

Она отметила, что для избавления от эмоционального переедания необходимо проработать с триггерами, которые вызывают чувство голода. Это могут быть злоба, досада раздражение, недовольство, волнение. Важно научиться осознавать и выражать эмоции, а не заедать их.

«Поработайте сами с собой: записывайте или проговаривайте эмоции и разрешайте себе переживать, а не прятаться от них с помощью еды. Кроме того, попробуйте научиться отличать эмоциональный голод от настоящего. И ешьте в том случае, когда вы по-настоящему голодны, а не только расстроены», — указала специалист.

Кроме того, рекомендуется рассмотреть альтернативные варианты борьбы со стрессом — прогулки, горячую ванну, разговоры с близкими, любимое хобби. Если же вы чувствуете, что не справляетесь сами, обращайтесь к специалисту, так как последствия от эмоционального переедания, как и его причины, очень серьезны, резюмировала Свиридова.

27 января врач-диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, что избежать переедания можно, не пропуская основных приемов пищи в течение дня. Таким образом, человек не съест лишнего вечером.

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