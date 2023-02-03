Нутрициолог назвала способы избавиться от привычки переедать

Привычка заедать любую стрессовую ситуацию или использовать еду как средство избавления от скуки может негативно сказаться на здоровье. Нутрициолог сервиса доставки здоровой еды Grow Food Елена Свиридова 3 февраля рассказала «Известиям», что такое компульсивное переедание и как отличить настоящий голод от эмоциональной зависимости.

«Если вы пытаетесь справиться со стрессом, усталостью и негативными эмоциями с помощью еды, это значит, что вы склонны к эмоциональному перееданию. Когда вам скучно, грустно или тревожно, у вас внезапно появляется желание чем-то перекусить. В этом случае еда становится помощником в стрессовых ситуациях, источником удовольствия и способом избавления от любого негатива», — объяснила специалист.

По ее словам, такое переедание называется психологическим, потому что его сложно контролировать и от него тяжело избавиться. Эта привычка носит психогенный характер, то есть человек не может просто так перестать есть посредством силы воли.

Кроме того, психологическое переедание часто вызывает чувство вины: после очередного приступа человек ненавидит себя за то, что снова сорвался.

Свиридова объяснила, как отличить реальный голод от эмоционального. Так, если желание поесть возникает внезапно и без причины, это значит, что оно связано с эмоциями. На физиологический голод указывают урчание в желудке, неприятные ощущения, чувство пустоты, слабость, тогда как эмоциональный связан с мыслями — человек сначала думает о еде, не понимая, хочет ли он есть на самом деле.

«Чтобы понять, действительно ли вы голодны или идете на поводу эмоций, проведите эксперимент. Когда вам захочется что-то перекусить, спросите себя: вы бы избавились от чувства голода с помощью фруктов, орехов, салата, каши или любой другой полезной еды? Если нет, то вы просто испытываете негативные эмоции, с которыми не можете справиться», — рекомендовала нутрициолог.

Она отметила, что для избавления от эмоционального переедания необходимо проработать с триггерами, которые вызывают чувство голода. Это могут быть злоба, досада раздражение, недовольство, волнение. Важно научиться осознавать и выражать эмоции, а не заедать их.

«Поработайте сами с собой: записывайте или проговаривайте эмоции и разрешайте себе переживать, а не прятаться от них с помощью еды. Кроме того, попробуйте научиться отличать эмоциональный голод от настоящего. И ешьте в том случае, когда вы по-настоящему голодны, а не только расстроены», — указала специалист.

Кроме того, рекомендуется рассмотреть альтернативные варианты борьбы со стрессом — прогулки, горячую ванну, разговоры с близкими, любимое хобби. Если же вы чувствуете, что не справляетесь сами, обращайтесь к специалисту, так как последствия от эмоционального переедания, как и его причины, очень серьезны, резюмировала Свиридова.

27 января врач-диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, что избежать переедания можно, не пропуская основных приемов пищи в течение дня. Таким образом, человек не съест лишнего вечером.