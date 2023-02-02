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Национальная Медиа Группа отметила 15-летие

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Фото: пресс-служба НМГ
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Национальная Медиа Группа (НМГ) отметила 1 февраля свое 15-летие.

«Дорогие друзья, поздравляем друг друга с юбилеем. Пожелаем успеха каждому из нас и всем нам вместе. Этот успех нужен нашему народу, потому что информационная работа сегодня в тех условиях, в которых мы живем и боремся за нашу страну, — это как боевое оружие. И по значимости своей ни в чем не уступает автомату Калашникова. Военные корреспонденты знают об этом», — сказала председатель совета директоров холдинга Алина Кабаева.

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«Пятый канал» подходит к празднику с шестикратным ростом аудитории, РЕН ТВ с рекордной долей за последние три года. Кроме того, в холдинг входит и онлайн-сервис more.tv, у которого 5,5 млн подписчиков, и «НМГ Студия», выпускающая кино и сериалы, газета «Известия» вызывает читательский интерес. А в запуске мультимедийного информационного центра «Известия» в 2017 году принимал участие президент страны Владимир Путин.

К 15-летию холдинга Путин прислал свои поздравления. Он отметил, что холдинг развивает общественные, спортивные и благотворительные инициативы. В поздравительной телеграмме глава государства указал, что НМГ за время своего существования значительно укрепила свой технологический и творческий потенциал, а также сделала многое для развития и повышения конкурентоспособности отечественных СМИ.

Поздравил НМГ и премьер-министр Михаил Мишустин. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко передал поздравления и добавил, что медиагруппа — надежный и достойный партнер.

«Отдельное спасибо команде НМГ, где каждый сотрудник ежедневно вносит свой вклад в то, чтобы компания развивалась», — сказала генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Национальная Медиа Группа является крупнейшим российским частным медиахолдингом. За время своего существования эфирные телеканалы произвели более 100 тыс. часов контента собственного производства, а все компании НМГ завоевали более 600 индустриальных премий.

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