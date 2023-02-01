Путин и Мишустин поздравили НМГ с 15-летием

Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишустин поздравили Национальную Медиа Группу (НМГ) с юбилеем. 1 февраля холдингу исполнилось 15 лет.

В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что НМГ за время своего существования значительно укрепила свой технологический и творческий потенциал, а также сделала многое для развития и повышения конкурентоспособности отечественных СМИ. Также Путин обратил внимание и на то, что холдинг уделяет внимание и реализации актуальных общественных, благотворительных, спортивных инициатив, демонстрируя тем самым пример социальной ответственности.

«И сегодня, благодаря профессионализму коллектива, грамотным управленческим решениям и эффективной инвестиционной политике — она по праву считается одним из лидеров российского медиарынка», — говорится в поздравлении президента.

Мишустин со своей стороны подчеркнул, что НМГ заняла лидирующие позиции по производству качественного и интересного контента.

«Вы мыслите широко и неординарно, запускаете новые проекты и онлайн-сервисы. С каждым годом ваша тематическая палитра становится всё более яркой, в эфире появляются оригинальные цифровые и телевизионные премьеры, эксклюзивные передачи, игровые и анимационные фильмы», — говорится в поздравительной телеграмме Мишустина.

Национальная Медиа Группа является крупнейшим российским частным медиахолдингом. За время своего существования эфирные телеканалы произвели более 100 тыс. часов контента собственного производства, а все компании НМГ завоевали более 600 индустриальных премий.

В октябре прошлого года активы НМГ — проекты СТС, СТС Love, «Dомашний», РЕН ТВ, «Пятый канал», «Че» и more.tv — стали призерами в 26 номинациях российской премии в области телевизионного маркетинга, промоушена и дизайна «Медиабренд-2022».