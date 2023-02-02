Туроператоров лишили «ковидной» отсрочки на возврат денег туристам
Туроператоров лишили «ковидной» отсрочки на возврат денег туристам. Постановление правительства РФ действовало больше двух лет. Отсрочку на возврат средств давали за отмененные из-за пандемии туры. Сейчас долги перед россиянами оцениваются в 1,5–6 млрд рублей, сообщает телеканал «Известия». Деньги нужно было вернуть до конца прошлого года. Операторы погасили 90% задолженностей.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.