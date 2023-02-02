Туроператоров лишили «ковидной» отсрочки на возврат денег туристам. Постановление правительства РФ действовало больше двух лет. Отсрочку на возврат средств давали за отмененные из-за пандемии туры. Сейчас долги перед россиянами оцениваются в 1,5–6 млрд рублей, сообщает телеканал «Известия». Деньги нужно было вернуть до конца прошлого года. Операторы погасили 90% задолженностей.

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