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В МЧС предупредили о риске подтоплений на западе России

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Оттепели могут привести к подтоплениям объектов инфраструктуры на реках Брянской, Воронежской, Курской и Смоленской областей. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

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Ученые отметили, что данное обстоятельство соответствует сезонным изменениям.

«Уровни воды выше неблагоприятной отметки из-за зажоров льда регистрировались на реке Авача у города Елизово Камчатского края и на Оке в районе Алексина Тульской области. Риски подтоплений объектов инфраструктуры в этих субъектах сохраняются», — добавили во ВНИИ ГОЧС.

Кроме того, с 5 по 6 февраля остается риск снегодождевых паводков в Краснодарском крае и Крыму.

Ранее, 1 февраля, в МЧС России сообщили, что на вулкане Шивелуч на Камчатке произошел пепловый выброс на высоту до 6,5 км. Однако в ведомстве подчеркнули, что пока выпадения пепла в населенных пунктах региона не зафиксировано.

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