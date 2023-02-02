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Эксперт рассказал о способах взлома карт мошенниками через SMS

Раскрыто, как мошенники могут определить баланс карты через SMS или звонок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Мошенники освоили несколько основных способов получения информации о балансе банковских карт своих жертв. Об этом в четверг, 2 февраля, рассказал агентству «Прайм» руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграции» Валерий Степанов.

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Прежде всего злоумышленники могут выслать жертве SMS с кодом подтверждения финансовой операции. Затем они позвонят ей и представятся сотрудниками банка, после чего заявят, что в личный кабинет клиента проникли мошенники и требуется подтверждение личности клиента. Жертву попросят дать свои конфиденциальные данные.

«В результате мошенники записывают ваши голосовые ответы и далее звонят оператору финансовой организации и от вашего лица совершают противоправный перевод», ― пояснил Степанов.

Помимо этого, специалист по кибербезопасности рассказал, что нередко злоумышленники крадут деньги клиентов, указывая лишь номер их карты и дату рождения.

«Причем если к одному номеру телефона привязано сразу несколько карт, то банк может сообщить последние четыре цифры всех карт и остаток по ним, что еще больше упрощает жизнь мошенникам. Обычно этот метод работает, только если звонок совершен с номера держателя карты. Для этого мошенники используют подмену номера, которая достигается программно-аппаратными способами, все зависит от финансовых возможностей преступников», ― отметил эксперт.

Также крайне популярен фишинг, когда мошенники получают доступ к банковским данным через сайты-двойники.

«Важно обращать внимание на любые мелочи. Даже если вы используете какой-то веб-сайт впервые и у вас нет возможности произвести сравнение с оригиналом, поищите его в поисковике и, сравнив несколько веб-ссылок, вычислите официальный», ― предупредил Степанов.

Ранее, 1 февраля, технический директор компании из сферы информационной безопасности PRO32 Виталий Земских рассказал, что мошенники часто пытаются обмануть людей в Сети в объявлениях о продаже брендовых вещей.

Злоумышленники создают поддельные страницы магазинов или, например, высылают реплики вместо оригинала. Более того, Земских посоветовал не обращать внимание на сайты с очень большими или частыми скидками, потому что даже подержанные товары не стоят так мало.

Тем, кто все-таки стал жертвой мошенников, специалист посоветовал обратиться в Роспотребнадзор, полицию и суд.

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