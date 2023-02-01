Эксперт рассказал о видах интернет-мошенничества с дорогими брендами

На сайтах с частными объявлениями или в соцсетях можно наткнуться на мошенников, продающих поддельные брендовые вещи. Как не попасть в ловушку злоумышленников, 1 февраля рассказал технический директор компании из сферы информационной безопасности PRO32 Виталий Земских в интервью «Газете.Ru».

По словам эксперта, стоит с осторожностью покупать дорогие вещи с рук, особенно если они приедут к покупателю с доставкой. В коробке может оказаться реплика или что-то совсем далекое от оригинала. Также мошенники часто создают поддельные страницы магазинов, торгующих брендовыми вещами, в соцсетях.

«Человек переводит деньги на карту, а мошенник после этого пропадает и на сообщения не отвечает. Покупатель остается и без денег, и без покупки», — рассказал Земских.

Он отметил, что стоит с подозрением относиться к интернет-магазинам, которые постоянно предлагают скидки на брендовые товары или осуществляют доставку только по почте.

«На почте до оплаты вскрыть [посылку] нельзя. Когда человек уже отдал деньги и открывает посылку, оказывается, прислали не то, что обещали. Мошенники рассчитывают, что мало кто будет разбираться и требовать возврат», — объяснил эксперт.

Чтобы избежать обмана, считает Земских, можно скачать приложение «Честный знак». Оно позволяет узнать информацию о продавце и производителе, отсканировав QR-код на этикетке или коробке. Если в приложении нет данных, то, вероятно, товар поддельный.

Кроме того, не стоит покупать вещь, если она стоит в несколько раз дешевле, чем на официальном сайте, поскольку даже подержанный товар обычно не стоит так дешево. Также покупатель должен обращать внимание на упаковку.

«У дорогих брендов она обычно выполнена в фирменном дизайне и из качественных материалов. Часто с ней прилагается талон с серийным номером товара. Поэтому если покупаете что-то дорогое, предварительно посмотрите, как бренд упаковывает свои вещи», — подытожил Земских.

Тем, кто все же стал жертвой мошенников, он посоветовал обратиться в Роспотребнадзор, полицию и суд.

Ранее в этот день заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что по новой схеме злоумышленники дробят мошенничество на несколько этапов. Так, поступает два-три звонка, обычно с разницей в несколько дней. В первый раз выясняются персональные данные. В следующем звонке злоумышленник сообщает о том, что некое лицо пыталось взять кредит с доверенностью от имени потенциальной жертвы, а узнав, что человек не брал кредит, прощается. После этого возможны еще звонки. Таким образом преступники втираются в доверие и убеждают, что на другом конце провода настоящие «сотрудники полиции» и «службы безопасности банка».