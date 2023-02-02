Эксперт объяснил необходимость усиления ПВО в приграничных с Украиной областях

Противовоздушную оборону (ПВО) пограничных с Украиной российских территорий следует укреплять с учетом анонсированных поставок с Запада планирующих боеприпасов с дальностью 100–150 км. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя обстрел перекачивающей станции «Новозыбков» нефтепровода «Дружба» в Брянской области.

«Украинские формирования будут продолжать наносить удары по территории России. В последнее время наши артиллеристы научились засекать и уничтожать пусковые установки реактивной артиллерии. С новыми боеприпасами у украинских артиллеристов появится возможность наносить удары, не подвергая себя риску. Под угрозой будет и Крым, и Белгородская, и Курская области», — считает эксперт.

Западные СМИ 1 февраля объявили, что ракеты GLSDB дальностью 150 км войдут в новый пакет помощи США Украине на сумму $2,2 млрд.

Ранее стали известны подробности обстрела нефтепровода «Дружба». Выпущенная 31 января вечером с Украины ракета «Точка-У» упала на территории нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» в Брянской области. В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших нет, нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме, сообщил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

Трубопровод берет начало в Самарской области. Его ветки проходят через Брянск, Белоруссию, Украину и далее в Европу. Конечные получатели нефти — Польша, Чехия, Словакия, Германия и Венгрия.

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«Дружба» врозь: ВФУ нанесли ракетный удар по нефтепроводу