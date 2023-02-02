В США оценили возможность полицейской реформы

Американским властям вряд ли удастся принять закон имени Джорджа Флойда, который предполагает введение ряда ограничений на работу правоохранительных органов. Об этом «Известиям» заявили эксперты из США.

Как отметил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан, вопрос реформирования правоохранительных органов в США политически заряженный. Если демократы выступают за внедрение изменений в работу системы правопорядка, а ранее даже призывали к прекращению финансирования департаментов полиции, то республиканцы, напротив, считают, что подобные нововведения могут привести лишь к росту насилия.

«Сейчас, когда палата представителей контролируется республиканцами, маловероятно, что конгресс примет закон о реформе полиции. Тот факт, что такое прохождение законопроекта не увенчалось успехом, даже когда демократы контролировали обе палаты, говорит о том, что сейчас у него нет реальной перспективы. Республиканцы уже давно занимают политическую позицию «за полицию, против преступности» и блокируют любые попытки ограничить принятие полицией решений в отношении правоохранительных органов», — объяснил он.

По мнению экс-сотрудника Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политического обозревателя Пол Крейг Робертса, республиканцы придерживаются позиции, согласно которой работа полиции — это дело каждого отдельного штата или местного самоуправления, а не федеральных властей.

«Демократы хотят сделать реформу расовым вопросом. Консерваторы же, напротив, не хотят вмешиваться в дела правоохранительных органов, так как считают, что «полиция в наручниках» не может контролировать преступность», — сказал он «Известиям».

Еще 7 января пять полицейских остановили автомобиль 29-летнего афроамериканца за неосторожное вождение, после чего применили перцовый баллончик, электрошокер, а также избили его. Гражданин США скончался в больнице 10 января — у него был перелом шеи, и во время избиения он пережил остановку сердца. При этом кадры жестокого задержания были опубликованы только в конце месяца, вызвав широкий резонанс, вновь подняв дискуссию относительно реформы полиции.

Жестокое задержание и последовавшая за этим смерть афроамериканца Тайри Николса вызвала волну протестов, которая прокатилась по нескольким городам Соединенных Штатов, в том числе по Нью-Йорку и Вашингтону. Тем не менее они не переросли в массовые беспорядки, как в 2020 году.

На этом фоне американские политики и президент Джо Байден заговорили о принятии закона «О справедливой полиции» имени Джорджа Флойда. Проект, который разработали после гибели афроамериканца в 2020 году от удушения при аресте, в 2021-м был одобрен в палате представителей, но через сенат не прошел.

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Закон им недописан: в США вновь призвали к реформе полиции