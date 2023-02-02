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В США оценили возможность полицейской реформы

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Фото: TASS/Peter Foley
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Американским властям вряд ли удастся принять закон имени Джорджа Флойда, который предполагает введение ряда ограничений на работу правоохранительных органов. Об этом «Известиям» заявили эксперты из США.

Имеет значение: в США начался суд над убийцей Джорджа Флойда
Что изменилось в стране, которая после гибели афроамериканца при задержании содрогнулась от протестов против расовой дискриминации

Как отметил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан, вопрос реформирования правоохранительных органов в США политически заряженный. Если демократы выступают за внедрение изменений в работу системы правопорядка, а ранее даже призывали к прекращению финансирования департаментов полиции, то республиканцы, напротив, считают, что подобные нововведения могут привести лишь к росту насилия.

«Сейчас, когда палата представителей контролируется республиканцами, маловероятно, что конгресс примет закон о реформе полиции. Тот факт, что такое прохождение законопроекта не увенчалось успехом, даже когда демократы контролировали обе палаты, говорит о том, что сейчас у него нет реальной перспективы. Республиканцы уже давно занимают политическую позицию «за полицию, против преступности» и блокируют любые попытки ограничить принятие полицией решений в отношении правоохранительных органов», — объяснил он.

По мнению экс-сотрудника Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политического обозревателя Пол Крейг Робертса, республиканцы придерживаются позиции, согласно которой работа полиции — это дело каждого отдельного штата или местного самоуправления, а не федеральных властей.

«Демократы хотят сделать реформу расовым вопросом. Консерваторы же, напротив, не хотят вмешиваться в дела правоохранительных органов, так как считают, что «полиция в наручниках» не может контролировать преступность», — сказал он «Известиям».

Еще 7 января пять полицейских остановили автомобиль 29-летнего афроамериканца за неосторожное вождение, после чего применили перцовый баллончик, электрошокер, а также избили его. Гражданин США скончался в больнице 10 января — у него был перелом шеи, и во время избиения он пережил остановку сердца. При этом кадры жестокого задержания были опубликованы только в конце месяца, вызвав широкий резонанс, вновь подняв дискуссию относительно реформы полиции.

Жестокое задержание и последовавшая за этим смерть афроамериканца Тайри Николса вызвала волну протестов, которая прокатилась по нескольким городам Соединенных Штатов, в том числе по Нью-Йорку и Вашингтону. Тем не менее они не переросли в массовые беспорядки, как в 2020 году.

На этом фоне американские политики и президент Джо Байден заговорили о принятии закона «О справедливой полиции» имени Джорджа Флойда. Проект, который разработали после гибели афроамериканца в 2020 году от удушения при аресте, в 2021-м был одобрен в палате представителей, но через сенат не прошел.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Закон им недописан: в США вновь призвали к реформе полиции

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