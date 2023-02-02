Закон им недописан: в США вновь призвали к реформе полиции

После того как в Мемфисе полицейские до смерти избили 29-летнего афроамериканца Тайри Николса, в США вновь начали призывать к принятию закона Джорджа Флойда . Этот вопрос глава государства Джо Байден обсудит с конгрессменами 2 февраля. Впрочем, законопроект не прошел в 2021-м, когда конгресс был полностью в руках демократов, а сейчас, когда палата представителей под контролем республиканцев, шансов на одобрение документа еще меньше , считают опрошенные «Известиями» американские эксперты. К тому же нынешнее происшествие отличается от кейса двухлетней давности, так как в смерти Тайри Николса виновны пять афроамериканцев, а не представители белого населения . Удастся ли Штатам избежать новый волны протестов под лозунгом Black Lives Matter (BLM) — в материале «Известий».

Вопросы к полиции

Еще 7 января пять полицейских остановили автомобиль 29-летнего афроамериканца за неосторожное вождение, после чего применили перцовый баллончик, электрошокер, а также избили его. Гражданин США скончался в больнице 10 января — у него был перелом шеи, и во время избиения он пережил остановку сердца. При этом кадры жестокого задержания были опубликованы только в конце месяца, вызвав широкий общественный резонанс, вновь подняв дискуссию относительно реформы полиции.

В частности, американские политики и даже сам президент Джо Байден заговорили о принятии закона «О справедливой полиции» имени Джорджа Флойда . Проект, который разработали после гибели афроамериканца в 2020 году от удушения при аресте, в 2021-м был одобрен в палате представителей, но через сенат не прошел.

«Мы должны сделать всё, чтобы наша система соответствовала обещаниям о справедливом и беспристрастном правосудии, — подчеркнул глава государства. — Изменения наступят, только если мы примем меры, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий. Вот почему я призвал конгресс передать мне на стол закон Джорджа Флойда».

Кроме того, группа афроамериканских конгрессменов запросила встречу с американским лидером. Ожидается, что обсуждение реформы полиции пройдет в Белом доме 2 февраля.

Однако подобный законопроект вряд ли в итоге будет принят , спрогнозировали в беседе с «Известиями» американские эксперты. Как отметил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан, вопрос реформирования правоохранительных органов в США политически заряженный. Если демократы выступают за внедрение изменений в работу системы правопорядка, а ранее даже призывали к прекращению финансирования департаментов полиции, то республиканцы, напротив, считают, что подобные нововведения могут привести лишь к росту насилия .

— Сейчас, когда палата представителей контролируется республиканцами, маловероятно, что конгресс примет закон о реформе полиции. Тот факт, что такое прохождение законопроекта не увенчалось успехом, даже когда демократы контролировали обе палаты, говорит о том, что сейчас у него нет реальной перспективы. Республиканцы уже давно занимают политическую позицию «за полицию, против преступности» и блокируют любые попытки ограничить принятие полицией решений в отношении правоохранительных органов, — объяснил он.

Кроме того, «красные» будут утверждать, что подобные изменения не должны внедряться на федеральном уровне , считает экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс.

— Работа полиции — это дело каждого отдельного штата или местного самоуправления, а не федеральных властей. Демократы хотят сделать реформу расовым вопросом. Консерваторы же, напротив, не хотят вмешиваться в дела правоохранительных органов, так как считают, что «полиция в наручниках» не может контролировать преступность, — сказал он «Известиям».

Напомним, что так и не принятый закон Джорджа Флойда предполагает введение ряда ограничений в работу правоохранительных органов . В частности, документ запрещает полиции применять удушающие приемы, предусматривает создание базы данных о неправомерных действиях сотрудников, ограничивает выдачу ордеров на проникновение в жилище, а также ужесточает наказание для правоохранителей, которые применили необоснованное насилие к подозреваемым.

Неслучившийся BLM 2.0

Жестокое задержание и последовавшая за этим смерть афроамериканца Тайри Николса вызвала волну протестов, которая прокатилась по нескольким городам Соединенных Штатов , в том числе по Нью-Йорку и Вашингтону. Тем не менее они не переросли в массовые беспорядки, как в 2020 году. И на это есть несколько причин.

В первую очередь разница в том, кто именно совершил преступление: если Джордж Флойд погиб при задержании, в котором главную роль сыграл белый полицейский — Дерек Шовин, что и спровоцировало популяризацию движения BLM на почве противостояния расизму, то в смерти Тайри Николса виновны правоохранители той же расовой принадлежности .

Справка «Известий» Афроамериканец Джордж Флойд погиб в мае 2020 года в Миннеаполисе (штат Миннесота) во время задержания. Причиной для него стало подозрение в том, что Флойд пытался расплатиться фальшивой купюрой в магазине. Во время ареста его шею держали прижатой к асфальту на протяжении семи минут. В результате подозреваемый скончался, а Шовина приговорили к 22,5 года тюрьмы. После этого в стране начались массовые протесты. Широкое распространение получило движение за права темнокожих Black Lives Matter, которое начало активно влиять на проводимую властями США политику. Также летом 2022-го суд приговорил к заключению еще троих экс-офицеров, принимавших участие в задержании. Так, бывший полицейский Ту Тао, разгонявший прохожих, получил 3,5 года тюрьмы, Александр Кьенга, прижавший спину задержанного, — три года, а Томас Лейн, который держал Флойда за ноги, — 2,5 года.

— Николс был афроамериканцем, и его убили пять чернокожих сотрудников правоохранительных органов, что не соответствует обычному дискурсу о «белых расистских полицейских», — указал Пол Крейг Робертс.

Помимо этого, шеф полиции Мемфиса Серелин Дэвис практически сразу осудила действия своих сотрудников, а также приказала распустить спецподразделение «Скорпион» по борьбе с уличной преступностью, в которое как раз входили пятеро правоохранителей, избивших 29-летнего афроамериканца.

— Активисты положительно восприняли решение о немедленном закрытии подразделения «Скорпион». Учитывая оперативный ответ полицейского департамента на произошедшее, неясно, как BLM станет мобилизовывать свои усилия для массового протеста , — подчеркнул профессор Саид Хан.

По данным портала Mapping Police Violence, за прошлый год в США от рук сотрудников правоохранительных органов погибли почти 1,2 тыс. человек, причем 26% из них — афроамериканцы. Кроме того, за январь 2023-года из-за действий полицейских скончались 88 человек.

Офицеры, участвовавшие в избиении Николса, — Тадарриус Бин, Деметриус Хейли, Десмонд Миллс-младший, Эммитт Мартин III и Джастин Смит — были уволены еще 18 января. Кроме того, каждому предъявили обвинение по нескольким пунктам — в частности, в убийстве второй степени, нападении при отягчающих обстоятельствах и действиях по сговору. Помимо этого, им вменяют два случая похищения людей при отягчающих обстоятельствах, также их обвиняют в служебных проступках и притеснении со стороны должностных лиц. Они предстанут перед судом 17 февраля.

К тому же, местные СМИ сообщили об освобождении от должности шестого полицейского — Престона Хемфилла, однако ему обвинения пока не предъявили. Его роль в инциденте также не раскрывается. При этом в самом департаменте не исключают вероятность участия в произошедшем и других офицеров.