Появились подробности задержания бывшего вице-президента РЖД Акулова
Советник генерального директора ОАО «РЖД», бывший вице-президент по пассажирским перевозкам компании Михаил Акулов был арестован по подозрению в хищениях, сумма составила 330 млн рублей. Об этом стало известно 1 февраля.
Как выяснили «Известия», уголовное дело касается периода, когда Акулов работал вице-президентом по пассажирским перевозкам РЖД и гендиректором Федеральной пассажирской компании (ФПК). Как добавил источник, ему вменяют хищение через компанию ООО «Мехпрачечная СВЖД», эпизод касается непостроенного здания компании.
Уточняется, что Акулов дал указание профинансировать строительство здания в Екатеринбурге на улице Тюменской. Речь шла о комплексе по обработке белья, трансформаторной подстанции и прачечной.
Однако ничего не построили, а деньги украли. Таким образом растрата составила 330 млн рублей.
Об аресте фигуранта стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что Акулов подозревается по ч. 7 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере»).
Уточнялось, что он пробудет в одном из следственных изоляторов Москвы два месяца.