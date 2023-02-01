Бывший вице-президент РЖД Акулов арестован по делу о мошенничестве

В Москве 1 февраля арестован советник генерального директора ОАО «РЖД», бывший вице-президент по пассажирским перевозкам компании Михаил Акулов, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Мещанского суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Акулова М.П. <...> меру пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Акулова арестовали на два месяца. Он подозревается по ч. 7 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере»).

18 января стало известно о назначении наказания в виде 16,5 лет лишения свободы бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку, его признали виновным в получении взяток в размере почти 40 млн рублей.