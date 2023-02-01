Samsung представила новые смартфоны серии Galaxy S23

Компания Samsung представила новые флагманские смартфоны серии Galaxy S23. Устройства были представлены в среду, 1 февраля, на презентации в Сан-Франциско.

В линейку вошли модели Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra.

Базовая модель выпустили с 6,1-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с поддержкой частоты 120 Гц, накопителем от 128 ГБ, тройной камерой с объективами разрешением 50, 12 и 10 Мп. Аппарат питается от аккумулятора емкостью 3900 миллиампер-часов. Galaxy S23+ обладает 6,6-дюймовым экраном и батареей на 4700 миллиампер-часов. Galaxy S23 Ultra вышла с 6,8-дюймовым дисплеем, камерой с объективами разрешением 200, 12, 10 и 10 Мп со стократным комбинированным зумом, батарею емкостью 5000 миллиампер-часов.

Все модели получили новый процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, оптимизированный для Samsung. В лабораторных тестах такой процессор может показать тактовую частоту на 10% выше обычного Snapdragon, но на практике для пользователя это ничего не меняет, утверждает один из участников рынка. Он также указывает и на улучшенные характеристики новых смартфонов. По его словам, они более отзывчивы, что важно для игр.

Как сообщили «Известиям» в Samsung, в настоящий момент в России не планируется запуск серии Galaxy S23. Официально он не поставляет в РФ технику с весны 2022 года — но она, в том числе и смартфоны, ввозится по параллельному импорту. По данным Mobile Research Group, доля ее аппаратов на российском рынке (в натуральном выражении) сократилась с 34-35% в 2021 года до 15% в прошлом.

О том, сколько будут стоить новые смартфоны и когда их можно будет купить в России, читайте в эксклюзивном материале «Известий» 2 февраля.

Ранее, 31 января, обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов выразил мнение, что Samsung вряд ли ждет успех с новой линейкой смартфонов Galaxy S23. По его словам, Galaxy S23 Ultra — это «минорное обновление смартфонов Galaxy S22 Ultra». Стагнация в линейке S длится уже третий год, а пользователи устали от однотипных гаджетов, которые делает южнокорейский бренд, подчеркнул специалист.