Реклама
Прямой эфир
Общество
Вирусологи заявили о возможном «начале конца» пандемии COVID-19
Экономика
МВФ спрогнозировал рост экономики России в 2023 году
Мир
Нигерия первой из стран Африки получила доступ к спутникам Starlink
Мир
Politico сообщила о планах Франции тренировать украинских пилотов
Общество
Только 18% россиян считают, что знают правила пожарной безопасности
Мир
На Украине завели уголовное дело против российской администрации Снигиревки
Мир
Число погибших при взрыве в мечети в Пешаваре возросло до 72
Мир
МВФ спрогнозировал нехватку газа в ЕС следующей зимой
Мир
Бразилия и ФРГ заявили о поддержке зерновой сделки
Общество
Прокуратура Москвы утвердила обвинение после гибели рабочих в коллекторе
Мир
Экс-сотрудник Белого дома предрек США крах при отказе от доллара в мире
Общество
Спасатели объявили лавинную опасность на Камчатке

Эксперт спрогнозировал провал новой линейки смартфонов Samsung

Эксперт Черноусов: Samsung вряд ли ждет успех с новой линейкой смартфонов Galaxy S23
0
Фото: Global Look Press/AFLO/Lee Jae-Won
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Южнокорейскую компанию Samsung вряд ли ждет успех с новой линейкой смартфонов Galaxy S23. Такое мнение выразил обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов 31 января.

Уйти по-корейски: решение о возвращении Samsung в РФ отложено на неопределенный срок
Что заставляет вендора поддерживать незначительное присутствие на российском рынке

«Уже сейчас можно смело говорить о том, что Galaxy S23 Ultra — это минорное обновление смартфонов Galaxy S22 Ultra. Единственным изменением, которое достойно внимания, является основная камера — она теперь 200 Мп, а не 108. На практике это означает, что Galaxy S23 Ultra должен лучше снимать, чем его предшественник», — отметил эксперт.

По его словам, еще одним отличием новой модели от старой станет увеличившийся объем встроенной памяти — теперь в минимальной комплектации пользователи получат версию на 256 Гб вместо 128 Гб.

«Также в новой линейке южнокорейский производитель откажется от фирменных чипов Exynos в пользу Qualcomm. Честно говоря, это решение назревало давно: процессоры собственного производства уступали решениям американской компании, поэтому в Samsung приняли единственно правильное решение — перевести все новинки на Qualcomm, а не ставить их только в гаджетах для американского рынка», — указал Черноусов.

Он убежден, что Samsung вряд ли ждет успех с новой линейкой смартфонов. Стагнация в линейке S длится уже третий год, а пользователи устали от однотипных гаджетов, которые делает южнокорейский бренд, подчеркнул специалист.

«Стоимость смартфона в Европе составит от €1 тыс. — около 77 тыс. рублей по нынешнему курсу. В Россию гаджет приедет по параллельному импорту, и в первые дни продаж можно смело прогнозировать прайс от 110 тыс. рублей и выше», — добавил обозреватель «Известий».

Презентация линейки Galaxy S23 запланирована на 1 февраля. Впервые за три года пандемии коронавирусной инфекции событие пройдет в очном режиме. Мероприятие под названием Galaxy Unpacked состоится в штаб-квартире компании в Сан-Франциско в 10:00 (20:00 мск).

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023