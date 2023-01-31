Эксперт спрогнозировал провал новой линейки смартфонов Samsung

Южнокорейскую компанию Samsung вряд ли ждет успех с новой линейкой смартфонов Galaxy S23. Такое мнение выразил обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов 31 января.

«Уже сейчас можно смело говорить о том, что Galaxy S23 Ultra — это минорное обновление смартфонов Galaxy S22 Ultra. Единственным изменением, которое достойно внимания, является основная камера — она теперь 200 Мп, а не 108. На практике это означает, что Galaxy S23 Ultra должен лучше снимать, чем его предшественник», — отметил эксперт.

По его словам, еще одним отличием новой модели от старой станет увеличившийся объем встроенной памяти — теперь в минимальной комплектации пользователи получат версию на 256 Гб вместо 128 Гб.

«Также в новой линейке южнокорейский производитель откажется от фирменных чипов Exynos в пользу Qualcomm. Честно говоря, это решение назревало давно: процессоры собственного производства уступали решениям американской компании, поэтому в Samsung приняли единственно правильное решение — перевести все новинки на Qualcomm, а не ставить их только в гаджетах для американского рынка», — указал Черноусов.

Он убежден, что Samsung вряд ли ждет успех с новой линейкой смартфонов. Стагнация в линейке S длится уже третий год, а пользователи устали от однотипных гаджетов, которые делает южнокорейский бренд, подчеркнул специалист.

«Стоимость смартфона в Европе составит от €1 тыс. — около 77 тыс. рублей по нынешнему курсу. В Россию гаджет приедет по параллельному импорту, и в первые дни продаж можно смело прогнозировать прайс от 110 тыс. рублей и выше», — добавил обозреватель «Известий».

Презентация линейки Galaxy S23 запланирована на 1 февраля. Впервые за три года пандемии коронавирусной инфекции событие пройдет в очном режиме. Мероприятие под названием Galaxy Unpacked состоится в штаб-квартире компании в Сан-Франциско в 10:00 (20:00 мск).