В Волгограде стартовал 76-й Всероссийский легкоатлетический пробег
76-й Всероссийский легкоатлетический пробег стартовал в Волгограде 1 февраля. Традиционный марафон посвящен. Победе в Сталинградской битве. Перед стартом участники возложили цветы к памятному знаку Героям Волжской Военной Флотилии. В пробеге приняло участие порядка 1 тыс. легкоатлетов, передает телеканал «Известия». Среди участников марафона – 97-и летний участник Сталинградской битвы, ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков. Спортсмены преодолевали четыре дистанции: 2, 5, 10 и 20 км. Сталинградский пробег в Волгограде стал послевоенной традицией в память о Победе. Первый марафон в городе состоялся в 1948 году.
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