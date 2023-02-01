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Сингапурец подал иск к девушке на $3 млн за «френдзону»

The Straits Times: житель Сингапура подал из к бывшей подруге на $3 млн за «френдзону»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Житель Сингапура Каушиган подал иск в суд на женщину по фамилии Тан, которая якобы нанесла ему эмоциональную травму, заявив, что видит в нем только друга. Сумма иска составляет $3 млн, сообщила 31 января местная газета The Straits Times.

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Пара познакомилась в 2016 году, со временем они подружились. Однако в 2020 году у приятелей возникли проблемы, поскольку Тан считала мужчину только другом, тогда как он считал ее «самым близким человеком» и настаивал на романтических отношениях.

Женщина со временем попросила снизить частоту их общения, что вызвало недовольство Каушигана.

В октябре 2020 года он направил ей письмо с требованием возобновить общение, угрожая судебным иском за «причинение эмоциональной травмы». Девушка попыталась свести контакты с другом на нет, но сингапурец поставил условия: либо углубить их отношения, либо понести «непоправимый» урон.

После этого психолог мужчины попросил Тан поучаствовать в их беседах, изначально она согласилась, но через 1,5 года прекратила участие в сеансах.

В мае 2022 года женщина полностью прекратила общение с бывшем другом, в итоге в июле Каушиган подал иск в Высокий суд Сингапура. Он утверждал, что из-за определенных замечаний и небрежности с ее стороны он потерял способность зарабатывать, деловых партнеров, а также понес расходы на программы реабилитации и терапии для преодоления перенесенной им травмы.

Затем Тан получила охрану от настойчивого поклонника и привлекла адвокатов для подачи встречного иска.

В конце января сообщалось, что жительница графства Линкольншир в Великобритании хотела отомстить мужчине, который ее предал, и поджечь дом обидчика, но ошиблась адресом. 57-летняя Энн Пекитт забросила горящую тряпку в почтовый ящик одного из домов в городе Гримсби. В итоге сгорел дом человека с ограниченными возможностями. Мужчина едва сумел спастись, причиненный его жилью ущерб оценили в тысячи фунтов стерлингов.

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