Британка хотела отомстить мужчине и случайно сожгла не тот дом

Жительница графства Линкольншир в Великобритании хотела отомстить мужчине, который ее предал, и поджечь его дом, но ошиблась адресом. Об этом 26 января сообщил портал Grimsby Live.

Как пишет издание, инцидент произошел еще в августе, однако его подробности стали известно только теперь. Так, 57-летняя Энн Пекитт забросила горящую тряпку в почтовый ящик одного из домов в городе Гримсби. Как выяснилось, причиной стала обида на бывшего возлюбленного, которого она заподозрила в измене.

Однако женщина ошиблась адресом и подожгла дом другого британца — человека с ограниченными возможностями. Мужчина едва сумел спастись, однако причиненный его жилью ущерб оценили в тысячи фунтов стерлингов.

Отмечается, что Пекитт страдает различными психическими заболеваниями, что может послужить смягчающим обстоятельством в ее деле.

27 января три человека погибли в результате поджога дома на Алтае. По подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний сожитель погибшей хозяйки дома. Предполагается, что он облил веранду легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, а затем скрылся с места происшествия.