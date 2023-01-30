Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС предупредили о трудностях фермеров из-за дешевого зерна с Украины
Мир
Нетаньяху заявил об обсуждении с Блинкеном укрепления альянса против Ирана
Мир
Умер обладатель Кубка Канады хоккеист Бобби Халл
Мир
Лондон сможет поставить Киеву танки Challenger 2 лишь к лету
Экономика
Лавров заявил об адаптации России к новым реалиям в условиях внешнего давления
Мир
Посольство РФ усомнилось в адекватности Джонсона после слов об угрозах от Путина
Спорт
Украинский футболист Малиновский извинился за объятия с россиянином Головиным
Мир
Бойцы ВСУ пожаловались немецкому журналисту на тяжелое положение под Артемовском
Мир
В США заявили об успешном тестовом полете гиперзвуковой ракеты
Экономика
Кабмин утвердил порядок исполнения указа Путина об ответе на потолок цен на нефть
Мир
На Украине предложили объявить импичмент Зеленскому
Армия
Советник Пушилина допустил возможное окружение Артемовска через несколько дней

Британка хотела отомстить мужчине и случайно сожгла не тот дом

Grimsby Live: жительница Британии хотела отомстить мужчине, но ошиблась адресом и сожгла не тот дом
0
Фото: grimsbytelegraph.co.uk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница графства Линкольншир в Великобритании хотела отомстить мужчине, который ее предал, и поджечь его дом, но ошиблась адресом. Об этом 26 января сообщил портал Grimsby Live.

Товарная тревога: что могло стать причиной пожара на складе OZON
Ущерб от возгорания превышает 10 млрд рублей, продавцы и покупатели могут рассчитывать на компенсацию

Как пишет издание, инцидент произошел еще в августе, однако его подробности стали известно только теперь. Так, 57-летняя Энн Пекитт забросила горящую тряпку в почтовый ящик одного из домов в городе Гримсби. Как выяснилось, причиной стала обида на бывшего возлюбленного, которого она заподозрила в измене.

Однако женщина ошиблась адресом и подожгла дом другого британца — человека с ограниченными возможностями. Мужчина едва сумел спастись, однако причиненный его жилью ущерб оценили в тысячи фунтов стерлингов.

Отмечается, что Пекитт страдает различными психическими заболеваниями, что может послужить смягчающим обстоятельством в ее деле.

27 января три человека погибли в результате поджога дома на Алтае. По подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний сожитель погибшей хозяйки дома. Предполагается, что он облил веранду легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, а затем скрылся с места происшествия.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023