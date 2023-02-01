Со склада ЦУМа в Москве украли технику Apple почти на 5,5 млн рублей
В Москве полицейские задержали подозреваемого в краже 39 девайсов от Apple на сумму почти 5,5 млн рублей со склада в московском торговом центре ЦУМ. Об этом 1 февраля сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах.
По его данным, с заявлением в полицию 31 января обратился работник склада, который при инвентаризации выявил недостачу указанной техники. Задержать подозреваемого удалось в тот же день — им оказался мужчина 1996 года рождения.
Уточняется, что он уже написал явку с повинной.
В конце ноября прошлого года сообщалось, что в Подмосковье полицейские задержали восьмерых сотрудников склада Wildberries в поселке Случайный по подозрению в краже товаров на 1,7 млн рублей.
Уточнялось, что подозреваемых задержали возле одного из домов в Ногинске, когда они перетаскивали украденный товар из автомобиля в гараж. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье о краже.