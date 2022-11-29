В Подмосковье сотрудники Wildberries ограбили склад на 1,7 млн рублей

В Подмосковье полицейские задержали восьмерых сотрудников склада Wildberries в поселке Случайный по подозрению в краже товаров на 1,7 млн рублей. Об этом 29 ноября журналистам сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по области Татьяна Петрова.

«[Преступники] похитили товар, а именно электрические триммеры, электрические чайники, камеры видеонаблюдения, электробритвы. Похищенное они погрузили в грузовой автомобиль и скрылись. Сумма ущерба составила 1,7 млн рублей», — рассказала она.

Петрова также сообщила, что подозреваемых задержали возле одного из домов в Ногинске, когда они перетаскивали украденный товар из автомобиля в гараж. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о краже.

В середине сентября в Москве сотрудник картинг-клуба украл на работе гоночную машину для последующей продажи и уехал на ней домой. Через несколько дней правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 32-летний приезжий. Как заявил сам злоумышленник, с места преступления он уехал на гоночном карте к себе домой и спрятал машину в кустах возле подъезда. Позднее мужчина намеревался перепродать карт. Полицейские изъяли технику и вернули владельцам.