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В Швейцарии беженцы с Украины подали в суд из-за низких выплат
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В Швейцарии беженцы с Украины подали в суд из-за низких выплат

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Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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39 украинских беженцев, которых разместили в швейцарском кантоне Люцерн, обратились в местный суд с жалобой на нехватку соцвыплат.

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СМИ Швейцарии написали о том, что пособия для просителей убежища в Люцерне одни из самых низких в стране. Взрослый, проживающий в индивидуальном жилье, может рассчитывать на 14,15 франка в день (1083 рубля). Тем, кто живет в центре для беженцев, выдается 11,5 швейцарских франка в день (880 рублей).

Ставки пособий для просителей убежища в разных кантонах Швейцарии варьируются от 9,7 франка (742 рубля) до 26,8 франка (2051 рубль).

«39 украинских беженцев, проживающих в кантоне Люцерн, обратились в кантональный суд. Это делается для того, чтобы проверить, не нарушают ли ставки социальной помощи, которые кантон выплачивает лицам, ищущим убежища, федеральное законодательство», — пишет 1 февраля швейцарский портал Blick.

13 января сообщилось о планах Израиля остановить ежемесячные выплаты пособий украинским беженцам. По данным Haaretz, всего практически 24 тыс. беженцев получили хотя бы один ежемесячный платеж указанного гранта с начала спецоперации по защите Донбасса.

В ноябре 2022 года читатели болгарского портала Dnes.dir.bg выразили недовольство поведением украинских беженцев, которых на время перевели в буферный центр из отелей. Некоторые пользователи посоветовали беженцам прекратить жаловаться на условия проживания либо уезжать из Болгарии.

26 октября газета Washington Post сообщала, что в Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины, вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран. Газета привела мнение агента по недвижимости из Чехии Петры Выбираловой, которая утверждает, что сначала европейцы были готовы принимать украинцев у себя, но вскоре их отношение изменилось.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о начале которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.

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