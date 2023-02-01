Овечкин занял шестое место в списке лучших игроков в истории НХЛ
Российский капитан и нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял шестое место в списке лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), согласно версии авторитетного спортивного издания The Athletic, опубликованной 1 февраля.
Таким образом 37-летний Овечкин сейчас находится на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы), пишет «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне россиянин провел 51 игру, набрав 54 (32 + 22) очка.
В 2017 году российский хоккеист также был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ и попал в топ-25 игроков в истории лиги по версии TSN.
Ранее, 27 января, сообщалось, что Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Питтсбург Пингвинз» (3:2 Б). Таким образом, россиянин с 401-м голом вышел на четвертое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах, повторив достижение канадца Майка Гартнера. Впереди в списке остаются Уэйн Гретцки (492), Горди Хоу (449) и Яромир Ягр (411).