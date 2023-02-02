Культурная неделя: выбор «Известий»
Кино
«Раневская» 16+
Режиссер: Дмитрий Петрунь. В ролях: Мариэтта Цигаль-Полищук, Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Ирина Гринева, Семен Стругачев, Лика Нифонтова, Виталий Егоров
Премьера драмы-байопика о великой Фаине Раневской. Сериал охватывает разные периоды жизни актрисы — от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. Как говорят создатели, это не калька с биографии народной артистки СССР, а художественное произведение.
Сериал густонаселен узнаваемыми именами: Вертинский, Станиславский, Качалов, Таиров, Орлова, Александров, Марецкая, Завадский, Ахматова, Плятт, Меркурьев. Со всеми этими небожителями жизнь сводила Фаину Георгиевну.
С 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION
«Легкое знакомство» 16+
Режиссер: Александр Крестников. В ролях: Дмитрий Орлов, Лиза Климова, Дмитрий Колчин, Михаил Шамков, Ксения Чигина, Александр Токаревский
Вневременной сюжет о вечной войне полов. Как мужчина и женщина, которые не могут обойтись друг без друга, трудно достигают взаимопонимания. Он — профессиональный психолог. Она — странная незнакомка из сочинского ресторана. Завязка сюжета обманчива и поначалу мало отличается от банальной мимолетной интрижки на черноморском побережье. Однако постепенно история оказывается не так проста, и приобретает все более глубокий психологический смысл.
С 2 февраля в прокате
«Один настоящий день» 16+
Режиссер: Георгий Шенгелия. В ролях: Евгений Ткачук, Петр Федоров, Александр Робак, Ирина Туманцева, Егор Трухин, Иван Злобин
Главный герой — следователь. Он человек циничный, готовый ради достижения своих целей на любые поступки. Но череда событий заставляет его по-новому взглянуть на себя и коррумпированных сослуживцев. Мужчина оказывается перед сложным выбором: с одной стороны — карьера и деньги, а с другой — поступок, совершив который, он может потерять всё, даже свою жизнь. Однажды он получает шанс на нравственное перерождение и духовный взлёт.
С 2 февраля в прокате
«Комплекс бога» 18+
Режиссер: Флюза Фархшатова. В ролях: Кирилл Кяро, Даниил Страхов, Марина Васильева, Ольга Лерман, Ирина Леонова, Михаил Тройник, Таисия Котова
В городе пропадает маленькая дочь известного пианиста Константина Зобнина, а следом находят тело другой исчезнувшей девочки. В это же время успешный бизнесмен, одержимый навязчивыми желаниями, обращается за помощью к талантливому психиатру Алексею, который будет вынужден вести собственное расследование параллельно с официальным.
С 3 февраля в онлайн-кинотеатре KION
Театр
«Сталинград-Волгоград» 12+
Режиссер: Константин Хабенский. В ролях: Артём Быстров, Данил Стеклов, Артём Волобуев, Алексей Краснёнков, Армэн Арушанян, Олег Гаас, Алексей Варущенко, Владимир Любимцев
2 февраля отмечается 80-летие со дня окончания Сталинградской битвы. Зрители окажутся в Волгограде, городе-миллионнике с его площадями, набережными и парками, и смогут узнать, что пришлось пережить этому городу, чтобы сейчас люди в нем могли жить в красивых домах и гулять по широким проспектам.
Актеры МХТ представят истории людей — непосредственных участников событий 80-летней давности. В повествование вплетены фрагменты романа Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».
5 февраля, 19:00, МХТ имени Чехова, Малая сцена
«Пётр I» 16+
Режиссёр: Юрий Грымов. В ролях: Юрий Анпилогов, Владислав Свиридов, Александр Толмачёв, Надежда Селиванова, Алексей Багдасаров, Мария Орлова
В основе сюжета — противоречивая фигура царя Петра Первого. Антихрист или Христос, Свет или Тьма — кем был российский правитель для своего народа, и что он оставил потомкам? Чем исторически оборачивается для России желание следовать «западным меркам», забывая о своей аутентичности?
Перед зрителями разворачивается настоящая трагедия наделённого властью, но абсолютно одинокого человека, исторической личности. В основу постановки легли работы Дмитрия Мережковского и Алексея Толстого, исторические и архивные документы.
4 февраля, 18.00, Театр «Модерн»
«Бег» 16+
Режиссер: Александр Лазарев. В ролях: Максим Аверин, Владимир Большов, Анна Якунина, Иван Агапов, Андрей Леонов, Игорь Миркурбанов, Станислав Житарев, Ясмин Мамаева
Первая премьера 2023 года — спектакль «Бег» по пьесе Михаила Булгакова. Новые смыслы и вневременные проблемы российской истории и человеческих судеб легендарной, вечно актуальной драмы. Создатели постановки современными театральными средствами расскажут о тех, кто бежал от трагических событий времени на чужбину, в пустоту одиночества. О том, что судьба каждого человека неразрывно связана с судьбой своего народа, своей Родины и что без них жизнь становится бесплодной и бессмысленной.
5, 6 февраля, 19:00, театр «Ленком Марка Захарова»
«Сон в летнюю ночь» 12+
Режиссер: Антон Яковлев. В ролях: Анатолий Просалов, Мария Свирид, Евгений Пуцыло, Алеся Алисиевич, Алёна Гончарова, Сергей Савичев, Виктория Кизко, Полина Шеповалова
Веселый, яркий, наполненный юмором спектакль по пьесе Уильяма Шекспира. Действие комедии начинается в декорациях телевизионного шоу, где стираются рамки между правдой и вымыслом. В этой измененной, полуабсурдной реальности возможны любые чудеса и трансформации, которые меняют восприятие героев, становятся испытанием, проверкой чувств на прочность.
3, 4 февраля, 19:00, Театр имени Гоголя
«Лючия ди Ламмермур» 12+
Режиссер: Андреа Де Роза. В ролях: Альбина Шагимуратова, Сергей Скороходов, Роман Бурденко, Магерам Гусейнов
Звезда мировой оперной сцены Альбина Шагимуратова возвращается в Мариинский, чтобы 7 февраля исполнить одну из своих коронных партий — Лючии в опере Доницетти.
Каждое ее выступление — событие, которое опероманы стараются не пропустить. Романтическая мелодрама, где эмоции целиком поглощают героев, яркие характеры, беспощадно раскручивающаяся интрига с внезапными поворотами действия и, наконец, упоительные мелодии Доницетти, у которого каждый номер превращен в шедевр.
За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
7 февраля, 19:00, Мариинский – 2 (Санкт-Петербург)
«Мандат» 16+
Режиссер: Владимир Панков. В ролях: Григорий Старостин, Наталья Баландина, Людмила Дмитриева, Наталья Благих, Данила Никитин, Екатерина Егорова, Анжела Белянская, Алексей Осипов
В свой юбилейный день рождения Московский театр «Et Cetera» сыграет премьеру по пьесе Николая Эрдмана. Как признался режиссер Владимир Панков, к этой пьесе он шел десять лет, но именно сейчас «Мандат» ко времени.
Эта остроумная пьеса идеально подходит для театрального направления саунддрама. По сюжету, семья Гулячкина пытается приспособиться к новой жизни после революции. Павел Сергеевич мечтает стать коммунистом и поэтому делает все, чтобы получить мандат. Документ дает определенные преимущества.
2 и 3 февраля, 19:00, «Et Cetera»
«Женское счастье» 18+
Режиссер: Мария Федосова. В ролях: Валерия Ланская, Олег Царев, Иван Мамонов, Сухраб Хайлобеков, Виктория Крючкова, Мария Раевская, Анастасия Марчук, Александр Сеппиус, Арсений Ветров, Богдан Витряк
Сцена «Зимний сад» превращается в настоящий телецентр. Молодая и успешная журналистка на зависть подругам, — в полном порядке. У нее есть квартира в Москве, работа на телевидении, интересное окружение, но девушка не чувствует себя счастливой. Она анализирует свою жизнь и осознает, что упустила самое главное. Московский зритель совсем скоро сможет увидеть, удастся ли героине реализовать мечты детства и найти настоящее счастье.
3, 4 и 5 февраля, 20:00, Театр «Школа современной пьесы»
Выставки
«ДК СССР» 6+
Масштабный проект РОСИЗО. Тринадцать тематических разделов выставки представляют восемь видов искусства советского периода: архитектуру, живопись, скульптуру, графику, кино, театр, музыку и фотографию. Экспозиция из более, чем 700 предметов представит советское искусство и раскроет идею Домов культуры, появившихся именно в СССР.
Впервые выставят часть мозаик Надежды Ходасевич-Леже, эскизы проектов Мавзолея В.И. Ленина, более 50 работ фотографа Евгения Халдея, живопись Кузьмы Петрова-Водкина, Казимира Малевича, Александра Дейнеки, Александра Самохвалова, Павла Филонова, Гелия Коржева
С 3 февраля, ЦВЗ «Манеж»
«Шагнувшие в бессмертие» 6+
Посетители узнают о капитуляции армии вермахта под Сталинградом и увидят личные вещи, форму красноармейца Петра Васильевича Алхутова — часового в подвале Центрального универмага во время пленения штаба 6-й полевой армии во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом 31 января 1943 года.
В экспозиции покажут макет танка «Мать-Родина». Он был куплен на средства матери Василия Орлова, самого молодого командующего корпусом за всю историю Великой Отечественной войны — возглавил танковый корпус в 28 лет.
До 15 февраля, Музей Победы
«Сталинград сражается» 6+
Центральный экспонат выставки — эскиз полотна круговой панорамы «Сталинградская битва. Разгром гитлеровских войск под Сталинградом». Посетители увидят материалы о выдающихся полководцах, защитниках города, военных корреспондентах, героях тыла. За стеклом представлены архивные фотографии, плакаты, карты, листовки, награды, военная одежда. Особый интерес представляют два экспоната: эрзац-обувь немцев — плетеные лапти, и окопная печь с надписью «Отстоять родной Сталинград!».
До 2 апреля, Музей современной истории России
«Не оглядывайся назад» 12+
На выставке представлены работы Алексея Ретинского, Владимира Бродарского, Ивана Покидышева и Леонида Ротаря. В экспозицию войдут произведения видео-арта, скульптуры, живописи и инсталляции, затрагивающие сюжеты телесности, темпоральности бытия и эсхатологии. Всем участникам проекта «Не оглядывайся назад» удалось точно сформулировать современное мировоззрение общества, стремящегося жить сегодняшним днем, не оглядываясь назад и не загадывая будущее. Проект представляет собой попытку запечатлеть ощущение перегруженности чем-то нематериальным, таким, как само время.
До 11 марта, галерее современного искусства SISTEMA GALLERY
Концерты
«Шехеразада. Половецкие пляски» 6+
Новый мультимедийный проект Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». За дирижерским пультом — маэстро Павел Сорокин. В программе: «Шехеразада» Римского-Корсакова и «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина. Чарующая восточная сказка «Шехеразада» — одно из самых известных инструментальных произведений Римского-Корсакова. Композитор создал неповторимое по красоте произведение, напоенное ароматами звездной арабской ночи, танцевальными ритмами Востока, картинами морской стихии и волшебной атмосферой безграничной любви. В оформлении используются видеопроекции, декорации и эскизы костюмов Льва Бакста, созданных им для «Русских сезонов» в Париже.
5 февраля, 15:00, Дом музыки, Светлановский зал
Рок-опера «КарамазоВЫ» 12+
Рок-опер создана по мотивам романа Фёдора Достоевского. Это синтез современного театра, основанного на минимализме, и концептуального концерта, где основное внимание приковано к артисту, который существует в стихии музыки. Композитор, автор либретто и исполнитель роли Дмитрия Карамазова — Александр Рагулин. В составе — звёзды российских мюзиклов Вера Свешникова, Анастасия Стоцкая, Игорь Балалаев, Денис Дэмкив, Андрей Бирин, Антон Арцев.
4 февраля, 19:00, Культурный центр «Меридиан»
Фестивали
Всероссийский Киномарафон VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» 12+
В избранную программу Киномарафона вошли уникальные короткометражные и полнометражные, документальные и игровые фильмы, рассказывающие о культуре и народах, природе, флоре и фауне, современной жизни и развитии Арктики. Все показы бесплатны и пройдут в кинотеатрах, музеях, библиотеках, киноклубах, домах культуры и молодежи, школах и университетах. С программой можно ознакомиться на официальном сайте АМКФ «Золотой ворон».
К марафону присоединятся жители Чукотского, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского АО, республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края, Мурманской, Архангельской, Магаданской области, а также Москвы и Санкт-Петербурга.
До 31 марта, 22 региона
«Фиджитал игры» 16+
Игры Будущего — технологичный спортивный турнир нового формата фиджитал (phygital = physical+digital). Концепция Фиджитал Игр предполагает зрелищное объединение киберспорта и классического спорта. Например, футбол, хоккей и баскетбол с их виртуальными аналогами. Соревнования пройдут по 16 дисциплинам. Игрокам предстоит испытать себя сначала в виртуальной реальности (в симуляторах или известных компьютерных играх), а потом, сохранив набранные очки, продолжить сражение на реальной площадке. Впервые участники будут соревноваться в прохождении игр на скорость.
С 5 по 11 февраля, Казань
«Китайский фестиваль Чунь Цзе Хао» 6+
Новый год по китайскому календарю начинается во второе новолуние после зимнего солнцестояние, которое на сей раз выпало на 22 января. Жители Поднебесной традиционно празднуют его приход аж целых 15 дней. В Театре «Человек» гулять будут три дня. Лекции, мастер-классы, презентации викторины и конкурсы для детей и взрослых. А еще, спектакль «Китайские сказки круглый год», поставленный в модном жанре сторителлинга. И даже экспресс-курсы по изучению китайского с чайной церемонией.
С 3 по 5 февраля, Театр «Человек»