Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Раневская» 16+

Режиссер: Дмитрий Петрунь. В ролях: Мариэтта Цигаль-Полищук, Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Ирина Гринева, Семен Стругачев, Лика Нифонтова, Виталий Егоров

Премьера драмы-байопика о великой Фаине Раневской. Сериал охватывает разные периоды жизни актрисы — от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. Как говорят создатели, это не калька с биографии народной артистки СССР, а художественное произведение.

Сериал густонаселен узнаваемыми именами: Вертинский, Станиславский, Качалов, Таиров, Орлова, Александров, Марецкая, Завадский, Ахматова, Плятт, Меркурьев. Со всеми этими небожителями жизнь сводила Фаину Георгиевну.

С 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION

«Легкое знакомство» 16+

Фото: АВК'ПРО

Режиссер: Александр Крестников. В ролях: Дмитрий Орлов, Лиза Климова, Дмитрий Колчин, Михаил Шамков, Ксения Чигина, Александр Токаревский

Вневременной сюжет о вечной войне полов. Как мужчина и женщина, которые не могут обойтись друг без друга, трудно достигают взаимопонимания. Он — профессиональный психолог. Она — странная незнакомка из сочинского ресторана. Завязка сюжета обманчива и поначалу мало отличается от банальной мимолетной интрижки на черноморском побережье. Однако постепенно история оказывается не так проста, и приобретает все более глубокий психологический смысл.

С 2 февраля в прокате

«Один настоящий день» 16+

Фото: «КиноЛига»

Режиссер: Георгий Шенгелия. В ролях: Евгений Ткачук, Петр Федоров, Александр Робак, Ирина Туманцева, Егор Трухин, Иван Злобин

Главный герой — следователь. Он человек циничный, готовый ради достижения своих целей на любые поступки. Но череда событий заставляет его по-новому взглянуть на себя и коррумпированных сослуживцев. Мужчина оказывается перед сложным выбором: с одной стороны — карьера и деньги, а с другой — поступок, совершив который, он может потерять всё, даже свою жизнь. Однажды он получает шанс на нравственное перерождение и духовный взлёт.

С 2 февраля в прокате

«Комплекс бога» 18+

Фото: МТС Медиа

Режиссер: Флюза Фархшатова. В ролях: Кирилл Кяро, Даниил Страхов, Марина Васильева, Ольга Лерман, Ирина Леонова, Михаил Тройник, Таисия Котова

В городе пропадает маленькая дочь известного пианиста Константина Зобнина, а следом находят тело другой исчезнувшей девочки. В это же время успешный бизнесмен, одержимый навязчивыми желаниями, обращается за помощью к талантливому психиатру Алексею, который будет вынужден вести собственное расследование параллельно с официальным.

С 3 февраля в онлайн-кинотеатре KION

Театр

«Сталинград-Волгоград» 12+

Фото: Александра Торгушникова

Режиссер: Константин Хабенский. В ролях: Артём Быстров, Данил Стеклов, Артём Волобуев, Алексей Краснёнков, Армэн Арушанян, Олег Гаас, Алексей Варущенко, Владимир Любимцев

2 февраля отмечается 80-летие со дня окончания Сталинградской битвы. Зрители окажутся в Волгограде, городе-миллионнике с его площадями, набережными и парками, и смогут узнать, что пришлось пережить этому городу, чтобы сейчас люди в нем могли жить в красивых домах и гулять по широким проспектам.

Актеры МХТ представят истории людей — непосредственных участников событий 80-летней давности. В повествование вплетены фрагменты романа Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».

5 февраля, 19:00, МХТ имени Чехова, Малая сцена

«Пётр I» 16+

Фото: Театр «Модерн»

Режиссёр: Юрий Грымов. В ролях: Юрий Анпилогов, Владислав Свиридов, Александр Толмачёв, Надежда Селиванова, Алексей Багдасаров, Мария Орлова

В основе сюжета — противоречивая фигура царя Петра Первого. Антихрист или Христос, Свет или Тьма — кем был российский правитель для своего народа, и что он оставил потомкам? Чем исторически оборачивается для России желание следовать «западным меркам», забывая о своей аутентичности?

Перед зрителями разворачивается настоящая трагедия наделённого властью, но абсолютно одинокого человека, исторической личности. В основу постановки легли работы Дмитрия Мережковского и Алексея Толстого, исторические и архивные документы.

4 февраля, 18.00, Театр «Модерн»

«Бег» 16+

Фото: Елена Самофалова

Режиссер: Александр Лазарев. В ролях: Максим Аверин, Владимир Большов, Анна Якунина, Иван Агапов, Андрей Леонов, Игорь Миркурбанов, Станислав Житарев, Ясмин Мамаева

Первая премьера 2023 года — спектакль «Бег» по пьесе Михаила Булгакова. Новые смыслы и вневременные проблемы российской истории и человеческих судеб легендарной, вечно актуальной драмы. Создатели постановки современными театральными средствами расскажут о тех, кто бежал от трагических событий времени на чужбину, в пустоту одиночества. О том, что судьба каждого человека неразрывно связана с судьбой своего народа, своей Родины и что без них жизнь становится бесплодной и бессмысленной.

5, 6 февраля, 19:00, театр «Ленком Марка Захарова»

«Сон в летнюю ночь» 12+

Фото: Театр имени Гоголя

Режиссер: Антон Яковлев. В ролях: Анатолий Просалов, Мария Свирид, Евгений Пуцыло, Алеся Алисиевич, Алёна Гончарова, Сергей Савичев, Виктория Кизко, Полина Шеповалова

Веселый, яркий, наполненный юмором спектакль по пьесе Уильяма Шекспира. Действие комедии начинается в декорациях телевизионного шоу, где стираются рамки между правдой и вымыслом. В этой измененной, полуабсурдной реальности возможны любые чудеса и трансформации, которые меняют восприятие героев, становятся испытанием, проверкой чувств на прочность.

3, 4 февраля, 19:00, Театр имени Гоголя

«Лючия ди Ламмермур» 12+

Фото: Мариинский театр

Режиссер: Андреа Де Роза. В ролях: Альбина Шагимуратова, Сергей Скороходов, Роман Бурденко, Магерам Гусейнов

Звезда мировой оперной сцены Альбина Шагимуратова возвращается в Мариинский, чтобы 7 февраля исполнить одну из своих коронных партий — Лючии в опере Доницетти.

Каждое ее выступление — событие, которое опероманы стараются не пропустить. Романтическая мелодрама, где эмоции целиком поглощают героев, яркие характеры, беспощадно раскручивающаяся интрига с внезапными поворотами действия и, наконец, упоительные мелодии Доницетти, у которого каждый номер превращен в шедевр.

За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

7 февраля, 19:00, Мариинский – 2 (Санкт-Петербург)

«Мандат» 16+

Фото: «Et Cetera»

Режиссер: Владимир Панков. В ролях: Григорий Старостин, Наталья Баландина, Людмила Дмитриева, Наталья Благих, Данила Никитин, Екатерина Егорова, Анжела Белянская, Алексей Осипов

В свой юбилейный день рождения Московский театр «Et Cetera» сыграет премьеру по пьесе Николая Эрдмана. Как признался режиссер Владимир Панков, к этой пьесе он шел десять лет, но именно сейчас «Мандат» ко времени.

Эта остроумная пьеса идеально подходит для театрального направления саунддрама. По сюжету, семья Гулячкина пытается приспособиться к новой жизни после революции. Павел Сергеевич мечтает стать коммунистом и поэтому делает все, чтобы получить мандат. Документ дает определенные преимущества.

2 и 3 февраля, 19:00, «Et Cetera»

«Женское счастье» 18+

Фото: Театр «Школа современной пьесы»

Режиссер: Мария Федосова. В ролях: Валерия Ланская, Олег Царев, Иван Мамонов, Сухраб Хайлобеков, Виктория Крючкова, Мария Раевская, Анастасия Марчук, Александр Сеппиус, Арсений Ветров, Богдан Витряк

Сцена «Зимний сад» превращается в настоящий телецентр. Молодая и успешная журналистка на зависть подругам, — в полном порядке. У нее есть квартира в Москве, работа на телевидении, интересное окружение, но девушка не чувствует себя счастливой. Она анализирует свою жизнь и осознает, что упустила самое главное. Московский зритель совсем скоро сможет увидеть, удастся ли героине реализовать мечты детства и найти настоящее счастье.

3, 4 и 5 февраля, 20:00, Театр «Школа современной пьесы»

Выставки

«ДК СССР» 6+

Фото: РОСИЗО

Масштабный проект РОСИЗО. Тринадцать тематических разделов выставки представляют восемь видов искусства советского периода: архитектуру, живопись, скульптуру, графику, кино, театр, музыку и фотографию. Экспозиция из более, чем 700 предметов представит советское искусство и раскроет идею Домов культуры, появившихся именно в СССР.

Впервые выставят часть мозаик Надежды Ходасевич-Леже, эскизы проектов Мавзолея В.И. Ленина, более 50 работ фотографа Евгения Халдея, живопись Кузьмы Петрова-Водкина, Казимира Малевича, Александра Дейнеки, Александра Самохвалова, Павла Филонова, Гелия Коржева

С 3 февраля, ЦВЗ «Манеж»

«Шагнувшие в бессмертие» 6+

Фото: Музей Победы

Посетители узнают о капитуляции армии вермахта под Сталинградом и увидят личные вещи, форму красноармейца Петра Васильевича Алхутова — часового в подвале Центрального универмага во время пленения штаба 6-й полевой армии во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом 31 января 1943 года.

В экспозиции покажут макет танка «Мать-Родина». Он был куплен на средства матери Василия Орлова, самого молодого командующего корпусом за всю историю Великой Отечественной войны — возглавил танковый корпус в 28 лет.

До 15 февраля, Музей Победы

«Сталинград сражается» 6+

Фото: Музей современной истории России

Центральный экспонат выставки — эскиз полотна круговой панорамы «Сталинградская битва. Разгром гитлеровских войск под Сталинградом». Посетители увидят материалы о выдающихся полководцах, защитниках города, военных корреспондентах, героях тыла. За стеклом представлены архивные фотографии, плакаты, карты, листовки, награды, военная одежда. Особый интерес представляют два экспоната: эрзац-обувь немцев — плетеные лапти, и окопная печь с надписью «Отстоять родной Сталинград!».

До 2 апреля, Музей современной истории России

«Не оглядывайся назад» 12+

Фото: SISTEMA GALLERY

На выставке представлены работы Алексея Ретинского, Владимира Бродарского, Ивана Покидышева и Леонида Ротаря. В экспозицию войдут произведения видео-арта, скульптуры, живописи и инсталляции, затрагивающие сюжеты телесности, темпоральности бытия и эсхатологии. Всем участникам проекта «Не оглядывайся назад» удалось точно сформулировать современное мировоззрение общества, стремящегося жить сегодняшним днем, не оглядываясь назад и не загадывая будущее. Проект представляет собой попытку запечатлеть ощущение перегруженности чем-то нематериальным, таким, как само время.

До 11 марта, галерее современного искусства SISTEMA GALLERY

Концерты

«Шехеразада. Половецкие пляски» 6+

Фото: Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»

Новый мультимедийный проект Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». За дирижерским пультом — маэстро Павел Сорокин. В программе: «Шехеразада» Римского-Корсакова и «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина. Чарующая восточная сказка «Шехеразада» — одно из самых известных инструментальных произведений Римского-Корсакова. Композитор создал неповторимое по красоте произведение, напоенное ароматами звездной арабской ночи, танцевальными ритмами Востока, картинами морской стихии и волшебной атмосферой безграничной любви. В оформлении используются видеопроекции, декорации и эскизы костюмов Льва Бакста, созданных им для «Русских сезонов» в Париже.

5 февраля, 15:00, Дом музыки, Светлановский зал

Рок-опера «КарамазоВЫ» 12+

Фото: Культурный центр «Меридиан»

Рок-опер создана по мотивам романа Фёдора Достоевского. Это синтез современного театра, основанного на минимализме, и концептуального концерта, где основное внимание приковано к артисту, который существует в стихии музыки. Композитор, автор либретто и исполнитель роли Дмитрия Карамазова — Александр Рагулин. В составе — звёзды российских мюзиклов Вера Свешникова, Анастасия Стоцкая, Игорь Балалаев, Денис Дэмкив, Андрей Бирин, Антон Арцев.

4 февраля, 19:00, Культурный центр «Меридиан»

Фестивали

Всероссийский Киномарафон VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» 12+

Фото: АМКФ «Золотой ворон»

В избранную программу Киномарафона вошли уникальные короткометражные и полнометражные, документальные и игровые фильмы, рассказывающие о культуре и народах, природе, флоре и фауне, современной жизни и развитии Арктики. Все показы бесплатны и пройдут в кинотеатрах, музеях, библиотеках, киноклубах, домах культуры и молодежи, школах и университетах. С программой можно ознакомиться на официальном сайте АМКФ «Золотой ворон».

К марафону присоединятся жители Чукотского, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского АО, республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края, Мурманской, Архангельской, Магаданской области, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

До 31 марта, 22 региона

«Фиджитал игры» 16+

Фото: gamesofuture.com

Игры Будущего — технологичный спортивный турнир нового формата фиджитал (phygital = physical+digital). Концепция Фиджитал Игр предполагает зрелищное объединение киберспорта и классического спорта. Например, футбол, хоккей и баскетбол с их виртуальными аналогами. Соревнования пройдут по 16 дисциплинам. Игрокам предстоит испытать себя сначала в виртуальной реальности (в симуляторах или известных компьютерных играх), а потом, сохранив набранные очки, продолжить сражение на реальной площадке. Впервые участники будут соревноваться в прохождении игр на скорость.

С 5 по 11 февраля, Казань

«Китайский фестиваль Чунь Цзе Хао» 6+

Фото: Театр «Человек»

Новый год по китайскому календарю начинается во второе новолуние после зимнего солнцестояние, которое на сей раз выпало на 22 января. Жители Поднебесной традиционно празднуют его приход аж целых 15 дней. В Театре «Человек» гулять будут три дня. Лекции, мастер-классы, презентации викторины и конкурсы для детей и взрослых. А еще, спектакль «Китайские сказки круглый год», поставленный в модном жанре сторителлинга. И даже экспресс-курсы по изучению китайского с чайной церемонией.

С 3 по 5 февраля, Театр «Человек»