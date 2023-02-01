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Диетолог перечислила самые полезные «вредные» сладости из магазина

Диетолог Коробкина назвала белевскую пастилу без сахара самой полезной сладостью из магазина
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Врач-диетолог, нефролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Анна Коробкина перечислила самые полезные «вредные» сладости из магазина.

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В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 1 февраля, специалист назвала самой полезной магазинной сладостью белевскую пастилу без сахара. По ее словам, ее производят из свежих спелых яблок сорта «антоновка» с добавлением яичного белка.

По словам диетолога, в такой пастиле содержится фруктовое пюре — пищевые волокна, помогающие нормализовать работу кишечника.

«Кроме того, пюре — это питательный субстрат для микрофлоры и природный энтеросорбент. Пастила содержит важные витамины и микроэлементы — магний, фосфор, кальций, калий, селен и йод, а также органические кислоты: яблочную, лимонную, салициловую и борную», — рассказала Коробкова.

Специалист отметила, что благодаря им яблоки стимулируют выработку желчи и желудочного сока.

Также диетолог назвала полезной сладостью натуральную чурчхелу. В ее составе должны быть натуральные сухофрукты или орехи, сок и мука. Может в ней присутствовать и лимонная кислота, а вот сахара быть не должно.

Третье место в рейтинге диетолога занимает мармелад или желе без сахара. Такие сладости готовятся с использованием растительного пектина или животного желатина. Она посоветовала выбирать мармелад без сахарной обсыпки и предупредила, что в большом количестве употребление этой сладости приведет к диарее и метеоризму.

Также к полезным сладостям Коробкова отнесла темный шоколад с содержанием какао от 70% и выше. Он богат теобромином, который бодрит и поднимает настроение, а также антиоксидантами полифенолами и флавоноидами, предотвращающими избыточные окислительные процессы в организме.

Пятерку самых полезных магазинных сладостей замыкает подсолнечная халва. Рекомендуемая порция халвы — 30–50 г в день. Натуральная халва должна состоять из семечек, сахара и меда.

Ранее 1 февраля детский стоматолог Людмила Шемякина рассказала о вреде сладостей для зубов. По словам специалиста, во всех сладостях содержится большое количество сахара, который преобразуется в кислоты при переработке, они способствуют разрушению зубной эмали.

Врач отметила, что самыми вредными сладостями для здоровья зубов являются любые конфеты и шоколад, отмечает телеканал «360».

В этот же день врач-диетолог Наталья Круглова посоветовала в холодное время года исключить из утреннего рациона продукты, содержащие простые углеводы, — сдобную выпечку и сладости. По ее словам, легкие завтраки, такие как йогурт или один бутерброд, также не подходят для зимы, пишет RT.

В этот же день диетолог Маргарита Королева рассказала НСН, что лучшим десертом являются сезонные фрукты и ягоды. Она посоветовала не употреблять каждый день выпечку с заварным кремом, шоколадом и другими украшениями.

В апреле прошлого года сайт kp.ru со ссылкой на специалистов писал, что непреодолимая тяга к сладкому указывает на недостаток в организме некоторых минералов, в частности магния.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Кира Глинка рассказала, какими полезными сладостями можно заменить конфеты. К таким продуктам он отнес финики, изюм, курагу, смеси из ягод и тропических фруктов.

Кроме того, орехи также могут стать альтернативой конфетам, хоть и не обладают выраженным сладким вкусом, отмечает телеканал «Звезда».

Врач упомянула и горький шоколад, который можно употреблять в качестве замены конфетам.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что сладости могут испортить настроение. По ее словам, сладкое в плохом настроении употреблять вредно, если есть его на голодный желудок. Она объяснила, что уровень глюкозы резко повысится, а потом так же резко упадет. В результате легкая эйфория сменится раздражительностью и усталостью, пишет «Ридус».

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