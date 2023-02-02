Почти 30% россиян продолжают ходить в офис при симптомах болезни

При симптомах болезни 27% опрошенных россиян выходят на работу в штатном режиме, а 35% в случае болезни берут больничный. На это указывают данные исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберЗдоровье». С результатами ознакомились «Известия».

Так, 61% респондентов отмечают, что простужались или болели ОРВИ не менее одного раза за прошлый год. Еще 13% признались, что болели 3–4 раза в 2022 году, 4% — более четыре раз. В том, что ни разу не простужались, уверены 22% опрошенных.

При этом 35% опрошенных в случае болезни берут больничный, еще 27% ответили, что выходят на работу в штатном режиме. 14% договариваются с работодателем на персональное изменение графика, примерно столько же (13%) переходят на удаленный формат работы на время лечения. Еще 9% респондентов рассказали, что берут отгул, а 1% опрошенных переходят на неполный рабочий день.

Об опасности посещения людных мест при симптомах заболевания рассказала врач-терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алена Хрипкова.



«Вопрос о том, можно ли посещать общественные места, в том числе офис, при явно выраженных симптомах простуды, звучит на приемах в 80% случаев. Ответ заключается не только в распространении заболевания на окружающих, но и во вреде своему здоровью. Любой вирус серьезно ослабляет организм, и если человек будет продолжать вести обычный образ жизни или нагружать себя, то борьба с возбудителем будет сложнее. Несоблюдение постельного режима или дополнительные нагрузки при недомогании могут повлечь за собой осложнения даже при типичном ОРВИ. Стресс, недосып или нахождение на холоде провоцируют еще большее снижение иммунитета», — подчеркнула она.

В октябре 2022 года были опубликованы результаты опроса, который показал, как работодатели реагируют на оформление больничных листов. Так, 30% опрошенных признались, что в их организациях не приветствуют оформление временной нетрудоспособности.