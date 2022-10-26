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Россияне рассказали о недовольстве работодателей при оформлении больничного

Опрос: 30% россиян признались, что их работодатели не приветствуют оформление больничных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Страховая компания и банк «Открытие» провели опрос среди россиян и выяснили, как работодатели реагируют на оформление больничных листов. Так, 30% опрошенных признались, что в их организациях не приветствуют оформление временной нетрудоспособности. Результаты исследования 26 октября поступили в редакцию «Известий».

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Еще 15% респондентов при недомогании рекомендуют переходить на удаленный режим работы. В компаниях, в которых работает 37% опрошенных, принято брать больничный при любых симптомах болезни.

В то же время 44% российских компаний запрещают приходить на работу при наличии симптомов заболевания. Еще 25% требуют обязательно выходить в офис, если не оформлен больничный. А 18% работодателей разрешают приходить на работу при недомоганиях, если тест на COVID-19 отрицательный.

Треть россиян (36%) берут официальный больничный только раз в год, еще 29% — примерно раз в полгода, а 28% официально болеют реже, чем раз в год. Более половины респондентов (60%) в среднем проводят на больничном от 5 до 10 дней, а каждый третий (33%) — от 3 до 5 дней. Берут больничный более чем на 10 дней 8% россиян.

Также выяснилось, что 73% респондентов берут больничный при повышенной температуре, а каждый пятый — только при очень тяжелом течении болезни.

3 октября Министерство труда и социальной защиты РФ увеличило максимальный размер пособия по больничному на 2023 год. Как пояснила в беседе с «Известиями» адвокат Екатерина Казакова, увеличение размера выплат связано с переходом на единый тариф по социальным взносам.

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