Путин назвал приоритетной задачей недопущение обстрелов регионов РФ Украиной

Президент РФ Владимир Путин в среду, 1 февраля, назвал приоритетной задачей Минобороны недопущение обстрела приграничных российских регионов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — сказал он на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры в приграничных регионах и в результате ЧС.

Глава государства отметил, что многие люди лишились жилья, были вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, а также столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла и электроэнергии.

«Обращаю внимание коллег в правительстве и на местах: проблемы для граждан стоят очень остро. Нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепловодоснабжения и так далее», — добавил он, подчеркнув, что действовать необходимо быстро и эффективно.

Кроме того, президент напомнил, что у него состоялась встреча с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, на которой тот подробно доложил президенту о ситуации в своем регионе. Путин заявил, что по итогам встречи даны поручения по восстановлению после обстрелов Белгородской области.

25 января Гладков сообщил, что с начала обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 25 человек, почти 100 были ранены.

С 20 октября в ряде регионов России введен средний уровень реагирования — в Крыму, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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