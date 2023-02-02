В России продажи средств для похудения выросли на треть
Продажи БАДов и жиросжигателей уже во вторую неделю января выросли на 34% в сравнении с декабрем прошлого года. Это следует из данных «Сбер Еаптека», с которыми 2 февраля ознакомились «Известия».
Самые высокие продажи были зафиксированы среди жителей Москвы и Подмосковья, на втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Казань.
Особой популярностью среди покупателей пользуется пищевой раствор, способствующий улучшению движения лимфы, результатом его применения является уменьшение отеков и очищение организма от токсинов. Он входил в каждый третий заказ — 31% от всех продаж в январе в категории средств для похудения.
На втором месте оказались капсулы — блокаторы калорий — 15%, а на третьем — капли, которые помогают бороться с задержкой жидкости в организме (8%).
В мае прошлого года диетолог Елена Тихомирова назвала главные витамины, необходимые для похудения. По словам врача, витамины группы B ускоряют процесс жиросжигания во время тренировок и способствуют более эффективному снижению веса.