В РФ вступил в силу стандарт об ограничении скорости электросамокатов

В России вступил в силу новый национальный стандарт, устанавливающий добровольные требования к электрическим средствам индивидуальной мобильности (ЭМИС) — электросамокатам, моноколесам и гироскутерам. Согласно опубликованному в базе ГОСТов документу, максимальная разрешенная скорость таких устройств ограничена 25 км/ч.

Новые требования закреплены в ГОСТе Р 70514-2022. Документ вводит определение ЭСИМ — под ним понимаются транспортные средствам с одним или несколькими колесами без сиденья, предназначенные для передвижения одного человека с помощью электродвигателя.

Согласно новым требованиям, максимальная скорость, до которой может разгоняться такое устройство, — 25 км/ч. Кроме того, ЭСИМ должны переключаться в «пешеходный режим», при котором скорость не превышает 8 км/.

Стандарт также устанавливает правила маркировки, а также требования безопасности и ведения сопроводительной документации. Помимо этого вводится классификация ЭСИМ, требования к их комплектации при продаже, к зарядке батарей и хранению энергии, а также методы испытаний на устойчивость и прочность при ударе.

Документ утвердил в декабре 2022 года Росстандарт. Отмечалось, что в целом его требования носят рекомендательный характер, однако соблюдающие его компании смогут указать, что продукция соответствует стандарту.

В 2022 году в России зарегистрировали 838 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, в которых 19 человек погибли и 870 получили травмы. По сравнению с 2021 годом показатели аварийности выросли вдвое.