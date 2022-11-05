В России зарегистрировали около 620 наездов электросамокатов на пешеходов

В России зарегистрировано порядка 620 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) как наезд на пешеходов. Это 74% от суммарного числа ДТП с участием СИМ в 2022 году, следует из обзора о дорожно-транспортной аварийности в РФ за девять месяцев, опубликованного в субботу, 5 ноября.

Как отмечается, 147 (17,5%) случаев пришлось на столкновения, а другие виды ДТП составили 8,5%. В местах выезда с прилегающих территорий и перекрестках произошла почти половина (45%) ДТП с участием СИМ.

«На пешеходных переходах имело место более четверти (26%) таких ДТП в местах, где разрешено движение исключительно пешеходам (тротуар, пешеходная дорожка, пешеходная зона), — 4%», — говорится в материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

В 2022 году с января по сентябрь зарегистрировано 838 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ, в которых 19 человек погибли и 870 получили травмы. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом, основные показатели аварийности увеличились вдвое.

К СИМ относятся роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства передвижения.

До этого, 12 сентября, управление столичной ГИБДД сообщило о том, что за восемь месяцев 2022 года в Москве зарегистрировано 143 аварии с участием граждан на электросамокатах, где один человек погиб, а еще 148 пострадали.