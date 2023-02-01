Более 280 км дорог приведут в порядок в Карелии в 2023 году

На территории Карелии в 2023 году планируют привести в порядок более 280 км автодорог. Об этом сообщает республиканское министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи.

Работы пройдут на 260 км дорог регионального значения, еще около 20 км покрытия отремонтируют в Петрозаводске. Объем дорожного фонда составляет 8,6 млрд рублей, из них 3,3 млрд рублей поступит из федерального центра.

По словам главы минтранса Сергея Щебекина, большое внимание при ремонте дорог в текущем году уделят Кондопожскому, Калевальскому, Олонецкому, Прионежскому, Медвежьегорскому и Сегежскому районам.

Как уточняет ИА «Карелinform», в 2022 году в регионе отремонтировали 250 км дорог.

Летом прошлого года в Карелии завершили ремонт дороги, ведущей в аэропорт «Петропавловск». Асфальтовое покрытие было полностью обновлено. В последний раз капитальный ремонт участка проводится за пять лет до этого.