Ремонт дороги к аэропорту завершили в Петрозаводске

В Карелии отремонтировали дорогу, ведущую в аэропорт «Петропавловск». Асфальтовое покрытие полностью обновлено.

В последний раз капитальный ремонт на этом участке был пять лет назад. Однако за прошедшие годы в условиях интенсивного движения на дороге появилась колея. Компания «ВАД», выполнявшая функции подрядчика, приняла решение об обновлении дорожного полотна.

Как пишет ИА «Карелinform», дорожные работы продолжаются и на других трассах Карелии, в том числе на дороге Петрозаводск–Суоярви. До конца года планируется завершить ремонт участка, считающегося наиболее проблемным, с 25-го по 33-й км. Планируется заменить дорожное основание и асфальтовое покрытие.

В финальную стадию выходит реконструкция моста через реку Сяпсю, работы по замене моста в Кутижме также завершаются. В ближайшее время должен начаться ремонт двух мостов — через Шую и в Чалне.

Ранее сообщалось, что Сегежский район Карелии в ближайшие два года получит 5,5 млрд рублей на дорожный ремонт. Порядка 4 млрд рублей выделят из федерального бюджета, еще 1,5 млрд поступит из республиканской казны. Средства пойдут на капитальный ремонт дороги от трассы «Кола» в сторону Костомукши протяженностью 25 км, строительство подъездной дороги к туркомплексу в Сегеже, а также ремонт большинства дорог местного значения в Сегеже и поселке Надвоицы.