Криминалист высоко оценил закон об обязательной регистрации ДНК подозреваемых

Закон об обязательной регистрации ДНК всех подозреваемых и осужденных облегчит работу по раскрытию преступлений, а для потенциальных преступников станет серьезным предупреждением. Такое мнение выразил криминалист Михаил Игнатов в беседе с «Известиями» в среду, 1 февраля.

Ранее в этот день соответствующий закон одобрил Совет Федерации. Согласно документу, геномной регистрации должны подлежать все осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, а также все подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений и подвергнутые административному аресту.

«Для правоохранительных органов это, конечно, необходимо. В первую очередь для того, чтобы понимать, с кем будем иметь дело в дальнейшем. Объясню почему. Потому что человек осужденный, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый — неважно, если есть какие-то претензии со стороны государства, со стороны Уголовного кодекса к тому или иному гражданину, значит, они так или иначе должны потом вылиться в тот или иной приговор. Как правило, это приговор обвинительного характера, потому что мы знаем прекрасно статистику, и крайне редко невиновные люди попадают за решетку», — указал эксперт.

По его словам, из числа тех, кто был осужден и заключен под стражу, на путь исправления встают лишь 25–30%. Остальные, как правило, возвращаются обратно, то есть «исправить их практически невозможно».

«Поэтому в любом подозреваемом, обвиняемом, осужденном видят потенциальную угрозу в дальнейшем. Ну и, естественно, ДНК должны быть в определенных базах на каждого человека, и при совершении преступления в первую очередь, конечно, будут проверять тех, кто уже совершал подобное. А чтобы облегчить розыск и установление личности преступника будут сравнивать по базе данных с имеющимися уже образцами ДНК», — объяснил Игнатов.

Криминалист подчеркнул, что в одобренном законопроекте нет нарушений прав человека.

«Это же не говорит о том, что на улице будут всех подряд хватать и тащить на сдачу анализов — нет, ни в коем случае. Это будет применяться к тем, кто склонен к нарушению законов и совершению преступлений», — сказал он.

Как отметил специалист, эта мера, возможно, отпугнет злоумышленников от повторных нарушений, поскольку они будут знать, что на месте преступления останутся их следы ДНК, по которым их сразу вычислят.

«Я считаю, что абсолютно нормальная правомерная норма закона, которая должна облегчить сыщикам работу по раскрытию преступлений, а для потенциальных преступников это будет серьезное предупреждение», — резюмировал Игнатов.

Геномная регистрация предусматривает взятие образца ДНК у человека. Ранее такую процедуру обязались проходить лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

30 января в МВД России сообщили о снижении числа зарегистрированных преступлений в 2022 году на 1,9% по сравнению с прошлым годом. При этом число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 4,1%. За прошлый год раскрыто более 1 млн преступлений.