В Калифорнии полицейские застрелили инвалида без ног при попытке бегства

В Калифорнии полицейские города Хантингтон-парк застрелили 36-летнего Энтони Лоу из Лос-Анджелеса, которому в 2022 году ампутировали конечности. Они открыли огонь в тот момент, когда инвалид якобы попытался сбежать от них, пишет Los Angeles Times 29 января.

Сообщается, что убийство произошло 26 января.

«Он слез с инвалидной коляски. Когда он карабкался по тротуару от офицеров, два полицейских внедорожника въехали в кадр (в распоряжении семьи погибшего оказалось видео, снятое на мобильный телефон. — Ред.), припарковались, заблокировав обзор камеры», — говорится в материале.

Предполагается, что мужчина просто испугался их, а сотрудники полиции приняли его за подозреваемого. Правоохранители прибыли на место после сообщения о ножевом ранении, совершенном «кем-то в инвалидном кресле».

30 января сообщалось о том, что как минимум 10 человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Лейкленд, штат Флорида. Двое пострадавших получили серьезные ранения. По информации местной полиции, огонь открыли неизвестные, проезжавшие мимо жилого квартала в легковом автомобиле. Правоохранительные органы допустили версию, что причиной инцидента стала деятельность преступных группировок.