Реклама
Прямой эфир
Мир
Маккарти отказался учитывать позицию КНР в случае визита на Тайвань
Мир
Израиль нанес авиаудар по сектору Газа в ответ на запуск ракеты
Мир
КНДР пообещала дать жесткий ответ на любую провокацию со стороны США
Мир
В Италии нашли убитой 23-летнюю украинку
Общество
В России выросло число преступлений против детей
Экономика
Новые Samsung Galaxy S23 появятся в РФ к концу февраля
Мир
Глава Еврокомиссии призвала изменить подход ЕС к мигрантам
Экономика
Торговым сетям запретят штрафовать производителей за срыв заказов ритейла
Спорт
Артур Бетербиев вернулся в Россию после победы над Ярдом
Мир
Антонов заявил о нарушении США запретов к работе посольства в Москве
Общество
Появились подозреваемые в хищении 145 млн рублей при ремонте дороги в Сочи
Происшествия
Украинские боевики 10 раз ударили по Донецку в течение шести минут

Педиатр призвала родителей не заставлять детей доедать

Педиатр Игринева: не стоит заставлять детей доедать, так как это может привести к нарушению пищевого поведения
0
Фото: Global look Press/picture alliance/Augenblick
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сбалансированное питание — одно из базовых условий для здоровья ребенка. Однако стремление некоторых родителей во что бы то ни стало накормить ребенка может спровоцировать у него нарушение пищевого поведения, предупредила врач-педиатр, врач-неонатолог «ИНВИТРО-Воронеж» Елена Игринева в беседе с «Известиями» 2 февраля.

Проблемы роста: чем чаще всего болеют российские дети
Врачи рассказали, с какими недугами сталкиваются подростки и как их лечить

«Рекомендую родителям отказаться от стремления во что бы то ни стало накормить ребенка, отвлекая его внимание от еды уговорами, сказками, музыкой, игрушками. Это заставляет малыша принимать пищу неосознанно, на автомате. Такие меры в перспективе только усугубят негативное отношение ребенка к еде. Прежде всего следует принять тот факт, что ребенок имеет полное право быть избирательным в выборе пищи. Советую таких детей постепенно, но систематически приучать и к полезной еде, но не принуждать и не отказывать в любимых продуктах», — отметила специалист.

По ее словам, приучая ребенка к новому блюду, не следует настаивать, чтобы порция была съедена полностью. Наоборот, лучше предложить поначалу съесть совсем небольшое количество новой пищи. А при полном отказе от конкретного продукта следует заменить его на подобный.

«Дети не должны сидеть за столом в долгом ожидании еды. Это быстро вызывает утомление.
Старайтесь избегать отрицательных эмоций во время кормления ребенка, важно обеспечить комфортную и спокойную психологическую обстановку в семье. Недопустимо наказывать ребенка непосредственно перед приемом пищи, категорически нельзя прибегать к насильственным приемам и наказанию при нежелании ребенка есть», — подчеркнула Игринева.

Как пояснила специалист, в различные возрастные периоды характер обмена веществ у ребенка закономерным образом меняется. Во время активного роста он отличается наибольшей интенсивностью. Особое внимание следует обратить на потребность в белке — в период роста в расчете на единицу массы тела она достаточно велика.

«Детский и подростковый периоды характеризуются относительно высоким расходом энергии, в связи с этим родителям необходимо рационально подходить к организации питания в каждой возрастной группе. Контроль рациона заключается в подсчете потребляемых нутриентов (белки, жиры, углеводы) и калорийности питания в течение суток. Также важно следить за режимом питания и его разнообразием», — рекомендовала врач.

Она уточнила, что режим кормления ребенка в зависимости от его возраста подчиняется ряду принципов. Так, необходимо обеспечить определенное число приемов пищи в течение суток с обязательным ночным перерывом (за исключением детей грудного возраста). Кроме того, кормление должно производиться в установленные часы и с определенной продолжительностью, не стоит кормить ребенка слишком быстро или растягивать прием пищи более чем на 30–40 минут.

Также в каждое кормление ребенок должен получать достаточное количество пищи, а по мере роста его рацион должен становиться более разнообразным.

«Соблюдение этих правил способствует нормальному становлению аппетита, развитию вкусовых ощущений и активной заинтересованности ребенка в еде», — резюмировала Игринева.

Ранее, в январе, педиатр рассказала о вреде леденцов, ирисок и жевательных конфет для детей. Она пояснила, что эти сладости медленно растворяются и прилипают к зубам, это может развить кариес и разрушить эмаль.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023