Педиатр перечислила самые вредные сладости для детей

Врач-педиатр Елена Игринева рассказала RT во вторник, 3 января, о вреде леденцов, ирисок и жевательных конфет для детей.

Она пояснила, что эти сладости медленно растворяются и прилипают к зубам, это может развить кариес и разрушить эмаль.

Врач рекомендует заменить их полезными аналогами из натурального плодово-ягодного сырья: мармеладом, зефиром, пастилой.

Как отметила педиатр, если ребенок съест много сладкого, у него может развиться аллергия. Обычно дошкольник за один день может употребить без вреда для здоровья что-то одно на выбор: две шоколадные конфеты, одну вафлю, два кусочка мармелада, порцию зефира или пастилы, добавила доктор.

Игринева также обратила внимание на то, что детям с ожирением, атопическим дерматитом и сахарным диабетом нужно убрать из своего меню или ограничить количество потребляемых сладостей. Их педиатр советует заменить на ягоды, овощи, фрукты орехи и молочные продукты — натуральный йогурт или творог.

26 декабря педиатр и гастроэнтеролог, ведущий аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Грек рассказала, что при выборе шоколада для ребенка вместо горького и белого лучше взять молочный. По ее словам, шоколад можно вводить в рацион питания ребенка с трех лет. Врач указала, что, выбирая между молочным и темным шоколадом, выбор лучше сделать в пользу первого, но только с содержанием какао-бобов не более 30%.