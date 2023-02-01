Названы города, где лучше всего будет видно зеленую комету

Зеленая комета C/2022 E3 (ZTF) приблизится к Земле в среду, 1 февраля. Лучше всего небесное тело будет видно в сибирских и уральских городах, сообщил «Известиям» сервис «Яндекс Погода».

Увидеть комету, которая подходит к Земле всего раз в 50 тыс. лет, можно будет в ночь на 2 февраля, когда она приблизится к планете на минимальное расстояние.

Как выяснили аналитики, самая лучшая видимость ожидается в сибирских и уральских городах: Новосибирске, Омске, Барнауле, Иркутске, Томске, Кемерово и Новокузнецке. Это связано с ясной погодой без осадков.

Кроме того, наиболее оптимальные погодные условия для наблюдения за кометой прогнозируются на Дальнем Востоке — в Хабаровске и Владивостоке. Понаблюдать за интересным явлением также смогут жители Уфы и Набережных Челнов.

При этом менее благоприятные погодные условия в виде дождя и снега ожидаются в Москве и Санкт-Петербурге. Из-за этого небо в этих городах не будет хорошо просматриваться.

Как отметил руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин, обычно при приближении к Солнцу комета начинает таять, из-за чего формируется газовый хвост — именно его можно будет увидеть в сибирских и уральских городах.

«Особенно хорошо зеленая комета будет видна за городом в тех регионах, где ожидается безоблачная погода. Так, жителям некоторых российских городов очень повезет: они смогут увидеть не только небольшой след от кометы, но и зеленоватое свечение с хвостом», — сказал эксперт.

Накануне сотрудник Московского планетария, руководитель сектора астрономического образования Александр Перхняк рассказал, что москвичи смогут наблюдать за зеленой кометой перед рассветом 2 февраля. Эксперт уточнил, что лучше всего наблюдать за кометой вдали от города с помощью телескопа или бинокля. Значительной помехой может стать растущая Луна, из-за чего оптимальным временем для наблюдения кометы будут лишь предрассветные часы.

Комета C/2022 E3 (ZTF) была открыта 2 марта 2022 года. Максимальное сближение с Землей составит 42 млн км. Небесное тело имеет зеленую кому и желтоватый пылевой хвост. Ее период обращения по входящей траектории составляет около 50 тыс. лет. Ученые полагают, что после нынешнего прилета она будет навсегда выброшена за пределы Солнечной системы.

24 января председатель экспертной группы по космическим угрозам при совете РАН по космосу Борис Шустов рассказал, что комета C/2022 E3 (ZTF) приобрела зеленый цвет из-за окутывающего ее газа из молекул циана или двухатомного углерода.