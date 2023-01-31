Москвичам дали совет по наблюдению за зеленой кометой

Жителям Москвы будет наиболее удобно наблюдать за зеленой кометой C/2022 E3 (ZTF) перед рассветом 2 февраля. Об этом 31 января рассказал сотрудник Московского планетария, руководитель сектора астрономического образования Александр Перхняк.

«Комету можно будет увидеть невооруженным глазом на пределе зрения, при отсутствии городской засветки, тем более что у нее для нашей страны и всех стран Северного полушария будут прекрасные условия видимости. Ее путь на ночном небе будет проходить прямо между ковшом Большой Медведицы и Полярной звездой», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Эксперт уточнил, что лучше всего наблюдать за кометой вдали от города с помощью телескопа или бинокля. Значительной помехой может стать растущая Луна, из-за чего оптимальным временем для наблюдения кометы будут лишь предрассветные часы.

Комета C/2022 E3 (ZTF) была открыта 2 марта 2022 года. Максимальное сближение с Землей составит 42 млн км. Ожидается, что она достигнет шестой звездной величины, то есть станет слабо видима невооруженным глазом.

Комета имеет зеленую кому и желтоватый пылевой хвост. Ее период обращения по входящей траектории составляет около 50 тыс. лет. Ученые полагают, что после нынешнего прилета она будет навсегда выброшена за пределы Солнечной системы.

24 января председатель экспертной группы по космическим угрозам при совете РАН по космосу Борис Шустов рассказал, что комета C/2022 E3 (ZTF) приобрела зеленый цвет из-за окутывающего ее газа из молекул циана или двухатомного углерода. Кометы, которые можно видеть невооруженным глазом, могут появляться на небе практически каждый год, отметил специалист.