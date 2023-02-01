Аверьянов назначен помощником председателя «Единой России»

Помощником председателя «Единой России» Дмитрия Медведева назначен Юрий Аверьянов. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает пресс-служба партии.

«Юрий Аверьянов будет работать и в парламентской координационной группе по вопросам СВО, сформированной по распоряжению президента, в статусе советника руководителя группы Андрея Турчака», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин освободил Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Отмечалось, что указ подписан из-за истечения срока контракта федерального государственного служащего и перехода 73-летнего Аверьянова на другую работу.

Аверьянов являлся первым заместителем секретаря СБ РФ Николая Патрушева более 10 лет. Имеет ряд наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней, Александра Невского, «За службу Родине в ВС СССР» III степени, Почета.