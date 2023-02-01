Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ Юрия Аверьянова. Соответствующий указ опубликован в среду, 1 февраля, на официальном портале правовой информации.

По информации аппарата Совбеза, указ подписан из-за истечения срока контракта федерального государственного служащего и перехода 73-летнего Аверьянова на другую работу, передает ТАСС.

Аверьянов являлся первым заместителем секретаря СБ РФ Николая Патрушева свыше 10 лет. Имеет ряд наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней, Александра Невского, «За службу Родине в ВС СССР» III степени, Почета.

Накануне глава государства назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совбеза. Ранее тот был пресс-секретарем аппарата СБ.