Избивший ребенка до смерти житель Подмосковья получил 20 лет колонии

Мособлсуд приговорил жителя Подмосковья 1986 года рождения к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство ребенка. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

«Он признан виновным в убийстве двухгодовалого мальчика и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью его годовалому брату», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина совершил преступление 8 июня 2022 года. Он проживал в Лобне в квартире вместе со своими друзьями и их малолетними детьми. В состоянии алкогольного опьянения осужденный нанес двухлетнему ребенку множество ударов, в результате чего тот скончался. Кроме этого стало известно, что до этого он избил второго ребенка друзей: у годовалого мальчика диагностировали перелом ключицы.

Сначала злоумышленник сказал на допросе, что двухгодовалый мальчик сам упал и ударился головой о кафель. Однако потом признался в содеянном.

Ранее, 15 января, в Кисловодске мужчина убил полуторагодовалого ребенка. Источник «Известий» рассказал, что родители привезли сына к няне. В квартире с ней находился 54-летний сожитель. Он был сильно пьян и нанес ребенку по меньшей мере девять ударов ножом, после чего бросил тело в подъезде и скрылся.

Соседи обнаружили изрезанного малыша и вызвали скорую помощь и полицию. Мальчик скончался до прибытия неотложки. Подозреваемого задержали.