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СК начал проверку после взрыва на газовой заправке в Улан-Удэ

В Кисловодске сожитель няни убил полуторагодовалого ребенка

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Утром 15 января на лестничной клетке общежития в городе Кисловодске было обнаружено тело полуторагодовалого ребенка. Об этом в субботу сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

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Источник «Известий» рассказал, что родители привезли сына к няне Алене А. в общежитие на улице Кирова. В квартире с ней находился 54-летний сожитель Вячеслав С. По некоторым данным, он был сильно пьян и нанес ребенку по меньшей мере девять ударов ножом, после чего бросил тело в подъезде и скрылся. Соседи обнаружили изрезанного малыша и вызвали скорую и полицию. Мальчик скончался до прибытия неотложки. Подозреваемого задержали, но допросить не смогли из-за опьянения.

В сообщении СК отмечается, что преступление раскрыто по горячим следам.

«На место происшествия выехал руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игорь Иванов, а также следователи и криминалисты аппарата. Для дальнейшего расследования руководитель управления поручил передать данное уголовное дело в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления», — говорится в сообщении.

В следственном отделе по городу Кисловодск СУ СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

9 января в Нижегородской области в городе Выкса было обнаружено тело ребенка на улице возле дома. По данным следователей, к смерти ребенка причастна его бабушка. Установлено, что 8 января подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросила в окно своего внука.

Мальчик упал в сугроб. Судебно-медицинская экспертиза установила, что он скончался из-за обморожения. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

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