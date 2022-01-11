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Новый «Человек-паук» стал самым кассовым в истории проката Marvel в РФ

Пьяная бабушка выкинула с пятого этажа двухлетнего внука в Нижегородской области

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В Нижегородской области 62-летнюю женщину обвиняют в том, что она в нетрезвом состоянии выбросила двухлетнего внука из окна пятого этажа, в результате чего ребенок скончался. Об этом во вторник, 11 января, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

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Трагедия произошла 9 января в городе Выксы на улице Центральный Микрорайон. Тело ребенка было обнаружено возле дома. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.

По данным следователей, к смерти ребенка причастна его бабушка. Установлено, что вечером 8 января подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь на кухне в своей квартире, выбросила в окно своего внука. Мальчик упал в сугроб. Судебно-медицинская экспертиза установила, что он скончался из-за обморожения, пишет RT.

Женщину задержали, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Подозреваемая, а также родители погибшего ребенка на профилактическом учете не состояли.

3 января из окна одного из домов на бульваре Мира в Кировске выпала 10-летняя девочка. По информации следствия, ребенок упал с высоты 12 м в результате несчастного случая — девочка выглянула с балкона и внезапно сорвалась. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. СК проводит проверку по факту случившегося.

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