В вагоне московского метро у пассажира задымился телефон

Мобильный телефон задымился у пассажира в вагоне поезда в московском метро в среду, 1 февраля. Об этом сообщает представитель экстренных служб.

Ранее в этот день Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили, что в одном из вагонов столичного метро наблюдается задымление.

Как выяснилось, инцидент произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии метро на станции «Нахимовский проспект». После того как у мужчины задымился телефон, он быстро покинул вагон, паники не возникло, сообщает «РИА Новости».

28 января в соцсетях распространилось видео драки в вагоне московского метрополитена. Происшествие случилось на Арбатско-Покровской линии. На кадрах видно, как дебошир избивает ногами двух мужчин. Один из пострадавших лежит на полу, второй пытается уйти. Полиция начала проверку по факту произошедшего. Подозреваемый уже задержан.