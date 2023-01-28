Сообщается о жестокой драке на станции метро «Курская» в Москве

В Московском метрополитене произошла драка. Когда конкретно произошел инцидент, не сообщается, но видео драки распространилось в соцсетях в субботу, 28 января.

На кадрах видно, как дебошир избивает ногами двух мужчин. Один из пострадавших лежит на полу, второй пытается уйти.

Уточняется, что инцидент произошел на станции метро «Курская». Причина поведения агрессора неизвестна.

Официальных комментариев ГУВД Москвы или метрополитена не было.

В ноябре 2022 год на станции «Октябрьское Поле» мужчина напал на полицейского. Нарушитель заснул в вагоне поезда, направляющегося в депо. Правоохранитель разбудил мужчину, однако тому это не понравилось и он подрался с полицейским. На помощь коллеге пришел второй полицейский, только вдвоем они смогли справиться с дебоширом. Одному правоохранителю мужчина повредил руку, а другому прокусил ногу.