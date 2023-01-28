Полиция начала проверку видео драки в метро Москвы

Полиция начала проверку видео драки в Московском метрополитене. Об этом в субботу, 28 января, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Отмечается, что никто в правоохранительные органы до сих пор не обращался.

По предварительным данным, инцидент произошел в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности участников конфликта.

Ранее в субботу отмечалось, что инцидент, предварительно, произошел на станции метро «Курская». На кадрах видно, как дебошир избивает ногами двух мужчин. Один из пострадавших лежит на полу, второй пытается уйти.