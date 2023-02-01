За неделю крымчане перечислили мошенникам почти 15 млн рублей

За неделю с 23 по 29 января жители Крыма перечислили мошенникам почти 15 млн рублей. Об этом пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МВД.

В полицию за это время обратились 68 граждан. Общая сумма ущерба составила 14 723 000 рублей.

Самый крупный ущерб — почти 3 млн рублей — был зарегистрирован в Симферополе. Женщине поступил звонок с неизвестного номера. Неизвестная представилась сотрудником полиции и заявила, что дочь потерпевшей якобы стала виновницей аварии. Мошенница убедила женщину, что сможет решить вопрос за вознаграждение.

«К женщине по месту жительства несколько раз за деньгами приходили незнакомые люди, через которых она передала в общей сумме 2 930 000 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о крупном мошенничестве в отношении супругов из Полярных Зорь в Мурманской области. Потерпевшие оформили несколько кредитов и продали автомобиль, чтобы перевести деньги на «безопасные» счета. Ущерб составил 9 млн рублей.