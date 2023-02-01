Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины в ФРГ заявил о желании Киева начать дискуссию о ядерном статусе страны
Политика
Путин освободил Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза РФ
Экономика
«Газпром» увеличил транзит через Украину до 29,4 млн куб. м в сутки
Мир
Глава МЭА предрек Европе серьезные трудности следующей зимой
Мир
Нетаньяху не исключил применения военной силы против Ирана
Политика
Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца СВО
Мир
Профсоюз объявил серию забастовок рабочих из-за инфляции Финляндии
Мир
Старейший участник Олимпийских игр Сьенра скончался в возрасте 107 лет
Мир
Болдуину официально предъявили обвинение в непредумышленном убийстве
Мир
Нетаньяху заявил о готовности стать посредником в украинском кризисе
Армия
Заградотряд ВСУ расстрелял трех украинских солдат при попытке бегства с позиций
Мир
Антонов заявил о противоречии в позиции США по лабораториям на Украине

За неделю крымчане перечислили мошенникам почти 15 млн рублей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За неделю с 23 по 29 января жители Крыма перечислили мошенникам почти 15 млн рублей. Об этом пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МВД.

Устроили «пристрелку»: телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян
Злоумышленники стали применять тактику предварительных звонков

В полицию за это время обратились 68 граждан. Общая сумма ущерба составила 14 723 000 рублей.

Самый крупный ущерб — почти 3 млн рублей — был зарегистрирован в Симферополе. Женщине поступил звонок с неизвестного номера. Неизвестная представилась сотрудником полиции и заявила, что дочь потерпевшей якобы стала виновницей аварии. Мошенница убедила женщину, что сможет решить вопрос за вознаграждение.

«К женщине по месту жительства несколько раз за деньгами приходили незнакомые люди, через которых она передала в общей сумме 2 930 000 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о крупном мошенничестве в отношении супругов из Полярных Зорь в Мурманской области. Потерпевшие оформили несколько кредитов и продали автомобиль, чтобы перевести деньги на «безопасные» счета. Ущерб составил 9 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023